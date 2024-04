LIVE Nardi-Seyboth Wild, ATP Bucarest 2024 in DIRETTA: esordio contro l’imprevedibile brasiliano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP di Bucharest tra Luca Nardi e Thiago Seyboth Wild.

In Romania, l’azzurro cerca di dare continuità a quanto fatto di buono in questo 2024 molto positivo. A Monte Carlo è arrivata un’altra prestazione convincente, qualificandosi in modo brillante contro una coppia di avversari francesi adatti alla terra come Pouille e Muller e arrendendosi ad Auger Aliassime. Due settimane prima, l’azzurro aveva vinto il Challenger di Napoli.

Ormai sicuro della presenza, oltre che a Roma e Madrid, anche nel 2° Slam della stagione il pesarese affronta il torneo rumeno con ambizioni importanti in chiave ranking. Servono infatti punti preziosi per confermare il posto in top 80 e, nella migliore delle ipotesi, scalare ancora qualche gradino. Ricordiamo che l’accesso a Parigi 2024 è distante una manciata di punti per Nardi, così come per Darderi e Cobolli, ricordando che un massimo di 4 tennisti possono essere schierati dall’Italia in ogni specialità.

Di fronte, il pericoloso brasiliano Thiago Seyboth Wild, capace di tutto e del suo contrario. Giocatore da Slam, ha sconfitto Daniil Medvedev nell’ultimo Roland Garros e ha portato al tiebreak del 5° Andrey Rublev a Melbourne quest’anno. Se c’è una categoria di tornei dove può concedere qualcosa, è questa.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live di Nardi-Seyboth Wild, che inizierà alle ore 11:00! Vi aspettiamo.