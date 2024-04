LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: partita difficile contro l’emergente francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Barcellona tra Matteo Arnaldi ed Arthur Cazaux. Sarà il secondo confronto diretto tra i due, con il transalpino che si impose in due set al Roland Garros Juniores 2019. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’argentino Sebastian Baez, esente dal round d’esordio grazie al suo status da testa di serie numero 8.

Arnaldi, ventitreenne sanremese, si presenta all’appuntamento sulla terra rossa catalana dopo aver rinunciato alla parentesi sul mattone tritato sudamericano ed essersi concentrato sull’esperienza sul cemento outdoor. Matteo ha raggiunto i quarti di finale a Brisbane e gli ottavi a Miami come migliori risultati prima di subire un’inattesa sconfitta all’esordio sul rosso in quel di Montecarlo.

Dal canto suo Cazaux, ventunenne di Les Matelles, arriva a Barcellona dopo essersi fermato quasi un mese a causa di un problema fisico che lo costrinse al ritiro durante le qualificazioni del Masters 1000 di Miami. Numero 75 del ranking ATP, in carriera vanta 6 titoli tra circuito Challenger ed ITF. Vittorie che sono arrivate tutte sul cemento, superficie sulla quale il transalpino adatta meglio il suo tennis. Tuttavia Arnaldi dovrà aumentare il suo livello dopo il sorprendente KO di Montecarlo contro l’indiano Nagal.

L'incontro di primo turno dell'ATP 500 di Barcellona tra Matteo Arnaldi ed Arthur Cazaux sarà il secondo match sul campo Andres Gimeno a partire dalle 11.00 dopo Evans-Nakashima.