Golf, Scottie Scheffler: “Sto maturando come persona e come golfista. Sensazioni fantastiche”

Grazie ad un sensazionale -4 messo a segno nell’ultimo giro Scottie Scheffler ha spento qualsivoglia velleità di successo degli avversari conquistando il suo personale secondo Augusta Masters. L’americano, sempre più primo nell’Official World Golf Ranking, è raggiante nel presentarsi ai microfoni dei media. Il golfista di Ridgewood esprime tutta la sua gioia: “E’ difficile trovare le parole quando devi commentare qualcosa di speciale. E’ stata una settimana lunga e faticosa in cui le condizioni ambientali hanno reso il percorso ancor più impegnativo. Tornare a casa indossando questa giacca è estremamente speciale per me”, dichiara lo statunitense.

Il ventisettenne del New Jersey è venuto a capo di situazioni e fasi di gioco complicate grazie ad una maturità superlativa: “Sento di avere il pieno controllo delle mie emozioni come mai accaduto prima. Sento di star maturando come persona sul campo da golf. E’ difficile tornare a discutere dei tornei delle scorse settimane, ma qui ho giocato davvero bene e cerco di non concentrarmi sul passato”, continua Scheffler.

Ultimo round in cui l’americano ha innescato le marce alte dalla buca 8 in avanti, scavando un gap incolmabile per gli avversari: “Direi che il miglior colpo è stato il birdie putt della 8. E’ stata una lettura impegnativa ma ho preso un tiro lineare anche se difficile ed ardito. Questo mi ha dato un ottimo slancio per siglare i birdie alla 9 ed alla 10 e continuare a spingere perchè sapevo che nelle seconde nove molti giocatori di talento cercavano di inseguirmi sapendo dell’inutilità dei par”, commenta il numero uno del mondo.

Arrivano infine anche i complimenti dei battuti verso il due volte campione dell’Augusta Masters. “I suoi drive sono molto lunghi, ben più dei miei. Fa colpi spettacolari pur facendo sembrare tutto semplice. Fa putt quando ne ha bisogno, in caso contrario si lascia comunque una seconda possibilità…e non si mette mai nei guai”, dichiara Morikawa sul vincitore. “Scottie è un giocatore incredibile. Nelle ultime due buche ce lo aspettiamo sempre lì tra le prime posizioni. Lo ha dimostrato ancora e credo che uno come lui ci renda migliori”, conclude Aberg.