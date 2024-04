Sport in tv oggi (giovedì 18 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 18 aprile: in programma il tennis con ben 5 tornei tra ATP e WTA, il calcio con Europa League e Conference League, il volley con la SuperLega, il ciclismo con il Tour of the Alps e molto altro.

Saranno tre gli azzurri impegnati negli ottavi di finale dei vari tornei di tennis: nell’ATP 500 di Barcellona Matteo Arnaldi affronterà l’argentino Marco Trungelliti, mentre nel WTA 500 di Stoccarda Jasmine Paolini sfiderà la tunisina Ons Jabeur, infine nel WTA 250 di Rouen Martina Trevisan se la vedrà con l’ucraina Anhelina Kalinina.

Nel torneo finale di qualificazione olimpica di tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile, si disputeranno le ultime qualificazioni: nella pistola automatica da 25 metri maschile protagonisti Massimo Spinella, Riccardo Mazzetti ed Andrea Morassut.

Nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile saranno al via Edoardo Bonazzi, Simon Weithaler e Lorenzo Bacci, infine nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile saranno in gara Martina Ziviani, Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 18 aprile

05.00 Tennistavolo, Coppa del Mondo: ottavi di finale maschili e femminili – YouTube ITTF World

09.30 ATP 250 Bucarest: ottavi di finale – dalle 10.00 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00), Sky Go, Now (a rotazione con gli altri 4 tornei previsti), Tennis TV

10.00 Pentathlon, Coppa del Mondo Ankara: semifinali femminili e ranking round semifinali maschili – UIPM TV

11.00 ATP 500 Barcellona: ottavi di finale – (2° match dalle 11.00 Arnaldi-Trungelliti) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00), Sky Go, Now (a rotazione con gli altri 4 tornei previsti), Tennis TV

11.00 ATP 250 Monaco di Baviera: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00), Sky Go, Now (a rotazione con gli altri 4 tornei previsti), Tennis TV

11.20 Ciclismo, Tour of the Alps: 4a tappa – 13.35 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

11.30 WTA 250 Rouen: ottavi di finale (5° match dalle 11.30, non prime delle 19.30 Trevisan-Kalinina) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00), Sky Go, Now (a rotazione con gli altri 4 tornei previsti)

12.00 Calcio femminile, amichevole: Italia U15-Svizzera U15 – figc.it

12.30 WTA 500 Stoccarda: ottavi di finale (2° match dalle 12.30 Paolini-Jabeur) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00), Sky Go, Now (a rotazione con gli altri 4 tornei previsti)

14.00 Tiro a segno, Preolimpico Rio: qualificazioni pistola automatica 25 metri maschile (Stage 2) – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Tiro a segno, Preolimpico Rio: qualificazioni carabina 3 posizioni 50 metri maschile – Nessuna copertura tv / streaming

17.30 Tiro a segno, Preolimpico Rio: qualificazioni carabina 3 posizioni 50 metri femminile – Nessuna copertura tv / streaming

18.45 Calcio, Conference League: Fiorentina-Viktoria Plzen – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 254, Sky Go, Now

18.45 Calcio, Conference League: Lilla-Aston Villa – DAZN

20.30 Volley, SuperLega: gara 1 finale, Perugia-Monza – Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV

21.00 Calcio, Europa League: Roma-Milan – Rai 1 HD, Rai Play, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Europa League: Atalanta-Liverpool – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Europa League: West Ham-Bayer Leverkusen – DAZN, Sky Sport 255, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Europa League: Marsiglia-Benfica – DAZN, Sky Sport 256, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Conference League: Fenerbahçe-Olympiacos – DAZN

21.00 Calcio, Conference League: PAOK-Bruges – DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Giovedì 18 aprile

18:25 Sprint2u con Arianna De Masi: specialista 60 e 100 metri. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

20:20 Chess2u “Tra maturità e Mondiali Under 20”. Intervista ad Elisa Cassi. Conduce: Anania Casale su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Max di Mito. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Alice Gradini e Federica Frascai. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv