LIVE Arnaldi-Trungelliti, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: l’ultimo superstite azzurro sfida il veterano argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona tra Matteo Arnaldi e Marco Trungelliti.

L’ultimo azzurro in tabellone a Barcellona si trova nella difficile situazione di dover mettere fine a una favola. Veramente sorprendente e affascinante il torneo di Marco Trungelliti, argentino, giocatore che raramente in carriera si è mosso dal continente americano, ma che questa settimana ha sorpreso tutti. Qualificatosi superando Pablo Llamas Ruiz e il ligure Gianluca Mager nel tabellone cadetto, il 34enne ha poi superato in tromba il giovane croato Duje Ajdukovic e Nicolas Jarry, senza lasciare neanche un parziale. In carriera, vanta un best ranking di numero 112 ATP, con un totale di 5 vittorie in tornei degli Slam.

Matteo Arnaldi è quindi chiamato a porre fine a una vera e propria favola, che solo uno sport come il tennis sa regalare. L’argentino gioca gli ultimi sprazzi di carriera, ma questa settimana in Catalogna si è guadagnato ancora un po’ di mesi di circuito. L’azzurro ha battuto per ritiro al 1° turno Arthur Cazaux e poi, dopo 170′ di gioco e 4 match point cancellati, il n.19 del mondo Sebastian Baez. Se l’azzurro ha svoltato, questo match non dovrebbe creare problemi, ma se dovesse esprimere ancora quel tennis discontinuo che lo ha caratterizzato lotta ci sarà e non sarà così banale prevalere.

C’è un precedente, del 2023, nel circuito Challenger, vinto da Arnaldi su terra outdoor, col punteggio di 7-6, 6-4. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona tra Matteo Arnaldi e Marco Trungelliti. Partita al via come 2° match dalle 11:00 sulla Pista Andres Gimeno.