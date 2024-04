LIVE Paolini-Jabeur, WTA Stoccarda 2024 in DIRETTA: serve un’impresa contro la tunisina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo WTA 500 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tunisina Ons Jabeur. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la nordafricana avanti per 2-0 dopo le vittorie di Madrid 2022 ed Eastburne 2023. La vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale una tra la kazaka Elina Rybakina e la russa Veronika Kudermetova.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento dopo aver lasciato 3 giochi a Sara Errani nel derby di primo turno. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra ha poi raggiunto gli ottavi di finale ad Indian Wells, prima di tuffarsi nella stagione sulla terra rossa europea. Numero 14 del ranking WTA la toscana sarà un’autentica mina vagante fino al Roland Garros.

Dal canto suo Jabeur, trentenne di Sousse, torna sulla terra rossa indoor di Stoccarda dopo la vittoria in tre set sulla russa Alexandrova. La numero 9 del mondo ha raccolto pochissimo in questa prima frazione di 2024, peraltro senza mai riuscire a mettere in fila due vittorie consecutive. La tunisina resta comunque un’avversaria ostica grazie al suo tennis vario fatto di cambi di ritmo e di tagli.

La sfida di secondo turno del WTA 500 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tunisina Ons Jabeur sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle 12.30 dopo Rybakina-Kudermetova.