LIVE Trevisan-Kalinina, WTA Rouen 2024 in DIRETTA: vincere per risalire nel ranking olimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Martina Trevisan ed Anhelina Kalinina, secondo turno del WTA 250 di Rouen, Francia. La tennista toscana torna in campo sulla terra rossa indoor di Rouen dopo la convincente vittoria contro Naomi Osaka. L’azzurra continuerà il proprio torneo contro la testa di serie numero 3, l’ucraina Kalinina.

Trevisan ha iniziato la propria stagione su terra battuta nel WTA 100 di Zaragoza, andato in scena la scorsa settimana. In Spagna l’azzurra ha raggiunto i quarti di finale, perdendo contro la giocatrice di casa Bouzas Maneiro. L’azzurra proverà ad invertire l’inerzia di questa stagione sull’amata argilla, dove proverà a conquistare punti e posizioni importanti nel ranking olimpico. Nell’esordio a Rouen Trevisan ha sconfitto 6-4, 6-2 Osaka, che non si è mai trovata a proprio agio su questa superficie.

L’asticella si alza sempre di più per Trevisan, che quest’oggi affronterà la numero 32 del ranking WTA. Questa settimana Kalinina ha iniziato la propria stagione sulla terra europea, dopo il torneo di Charleston, battendo in due set la padrona di casa Alizé Cornet. Su questa superficie l’ucraina può esprimere un altissimo livello di gioco, cosi come dimostra la finale raggiunta lo scorso anno agli Internazionali BNL d’Italia.

Quell’odierno sarà il terzo incontro ufficiale tra Trevisan e Kalinina. Entrambi i precedenti risalgono al mese di novembre del 2021, quando l’ucraina si impose sempre per 2-0 sul cemento. La partita tra Trevisan e Kalinina è la quinta dalle 11.30 sul campo centrale, ma è in programma non prima delle 19.30. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Trevisan-Kalinina con aggiornamenti punto dopo punto per non perdervi nulla. Buon divertimento!