LIVE Perugia-Monza, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-1 finale scudetto in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 1 della finale dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Monza. Da una parte c’è la squadra più attesa, vincitrice di tutti i tornei a cui ha partecipato quest’anno; dall’altra, c’è la squadra “esordiente” di alto livello che ambisce a fare il colpaccio al primo tentativo. Sir Susa Vim Perugia e Mint Monza si sfidano per il titolo del volley in una finale senza precedenti. Per Perugia, è l’ottava finale dei playoff, con una sola vittoria fino ad ora su sei finali perse, e la sesta finale negli ultimi dieci anni. Dall’altra parte, per i brianzoli è la prima finale assoluta, anche se non è la prima volta che si trovano in questa situazione in stagione: la Mint è stata finalista per la prima volta nella Coppa Italia, dove ha perso 3-1 contro Perugia.

Perugia ha già vinto la Supercoppa, il Mondiale per Club (l’unico torneo internazionale di quest’anno, visto che non ha partecipato alle Coppe Europee), e la Coppa Italia. Ora manca solo lo scudetto, che il club del presidente Sirci sta inseguendo dal 2018. Anche i tecnici in finale non sono in parità: è la prima per Massimo Eccheli di Monza, mentre per Angelo Lorenzetti è la nona finale, ma con quattro club diversi. Lorenzetti punta a replicare il successo dello scorso campionato con Trento, anche se questa volta è assente dalla finale.

Ci sono molti temi intriganti che circondano questa sfida. Uno dei principali è se la pazienza di Perugia riuscirà a contrastare l’efficacia di Monza, che sembra aver trovato il giusto assetto con il cambio di formazione operato da Eccheli, che ha schierato come titolari i tre attaccanti ricevitori: i canadesi Loeppky e Maar e il giapponese Takahashi, lasciando in panchina l’opposto titolare Szwarc. Questa scelta ha reso la squadra brianzola molto efficace nei fondamentali di seconda linea e ha sorpreso anche squadre molto forti come l’Itas. D’altro canto, Perugia ha superato brillantemente Milano, dimostrando grande autostima e determinazione.

Perugia parte sicuramente favorita per questa sfida, sia per il vantaggio del fattore campo che per le vittorie nei precedenti incontri, soprattutto nella finale della Coppa Italia. Tuttavia, Monza è una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Perugia scenderà in campo con Giannelli in regia, Ben Tara come opposto, Russo e Flavio Gualberto come centrali, Plontnytskyi e Semeniuk come attaccanti di banda, e Colaci come libero. Monza risponderà con Cachopa in regia, Loeppky come opposto, Di Martino e Galassi come centrali, Maar e Takahashi come attaccanti di banda, e Gaggini come libero.

si parte alle ore 20.30!