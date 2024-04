Perugia-Monza oggi in tv, finale Superlega volley: orario gara-1, programma in chiaro, streaming

Oggi giovedì 18 aprile (ore 20.30) si gioca Perugia-Monza, gara-2 della Finale Scudetto di volley maschile. Al PalaBarton si apre l’atto conclusivo che mette in palio il tricolore, si gioca al meglio delle cinque partite: conquista il titolo chi vince tre incontri. I padroni di casa partiranno con i favori del pronostico, ma si preannuncia un confronto particolarmente intenso ed equilibrato, da seguire con grande interesse vista la caratura delle due squadre.

I Block Devils si presentano all’appuntamento dopo aver regolato Verona e Milano nei due turni precedenti. La corazzata umbra, seconda in regular season, andrà a caccia del secondo scudetto della propria storia dopo quello vinto nel 2018, memore di aver perso ben cinque atti conclusivi (2014, 2016, 2019, 2021, 2022). La compagine brianzola è invece la grande rivelazione del torneo: quinta in campionato, ha eliminato Civitanova e Trento (rispettivamente teste di serie numero 4 e numero 1) e disputerà la prima finale della sua storia.

Perugia si affiderà soprattutto alla regia di Simone Giannelli, alle bordate dell’opposto Wassim Ben Tara, alla verve degli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, ai muri dei centrali Roberto Russo e Flavio Resende, alle difese del libero Massimo Colaci, senza dimenticare della possibilità di usufruire del martello Wilfredo Leon. Monza sarà nelle mani degli attaccanti Eric Loeppky, Stephen Maar, Ran Takahashi sotto la regia di Cachopa, Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino i centrali, Marco Gaggini il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Monza, gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-MONZA VOLLEY OGGI

Giovedì 18 aprile

Ore 20.30 Finale Scudetto, gara-1: Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.