LIVE Tour of the Alps 2024, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione regina, a Borgo Valsugana si decide tutto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta tappa del Tour of the Alps 2024, con partenza da Leifers e con arrivo a Borgo Valsugana. Si tratta della frazione regina della corsa, che potrebbe essere decisiva per la classifica finale.

Ieri lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) ha trionfato in solitaria, portandosi in vetta alla classifica generale con 31 secondi di vantaggio sul norvegese Tobias Foss e 45 secondi su Ben O’Connor. Quarto posto per Antonio Tiberi, che proverà a recuperare i 48 secondi di ritardo.

Fari puntati anche sul giovane azzurro Giulio Pellizzari, che ieri ha concluso splendidamente al secondo posto. Terzo posto proprio per Foss in un gruppetto che ha visto i francese Bardet e Paret-Peintre, l’australiano Ben O’Connor e lo stesso Tiberi.

Una tappa segnata dalle tante salite come il Passo di Redebus, il Passo del Compet, il Passo del Vetriolo, fino Col san Marco, la cui vetta è posizionata a nove chilometri dal traguardo, con la discesa che porta a Borgo Valsugana e che potrebbe vedere ulteriori attacchi.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della quarta tappa del Tour of the Alps 2024, il cui via è programmato alle 11.15.