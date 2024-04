ATP Madrid 2024: la corsa al n.1 tra Djokovic, Sinner e Alcaraz. I punti da scartare e la classifica virtuale

Il numero 1 del ranking ATP non cambierà a Madrid: nonostante il forfait di Novak Djokovic per il torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sulla terra battuta iberica, il serbo al termine delle due settimane spagnole resterà in vetta alla classifica.

Jannik Sinner ha ancora un ritardo troppo grande perché venga colmato a Madrid: sia il serbo che l’azzurro nel 2023 hanno saltato la manifestazione, quindi non scarteranno punti. Djokovic resterà fermo a quota 9990, mentre Sinner ripartirà da quota 8660, con un distacco di 1330 punti.

Sinner dovrà arrivare almeno in semifinale per scendere sotto i 1000 punti di ritardo e poter avere la possibilità di tentare il sorpasso a Roma, altrimenti ogni discorso sarà rinviato al Roland Garros, quando l’azzurro avrà invece la prima grande possibilità di portarsi in vetta al ranking ATP.

Alle spalle dei primi due c’è Carlos Alcaraz: restano forti dubbi attorno alla partecipazione dello spagnolo, che a pochi giorni dall’esordio continua ad allenarsi con l’avambraccio destro visibilmente fasciato. L’iberico, vincitore lo scorso anno, perderà i 1000 punti guadagnati nel 2023.

Nella classifica virtuale da cui si riparte a Madrid, dunque, Alcaraz scivola a -1515 punti da Jannik Sinner, ed a -2845 punti da Djokovic, e ne mantiene soltanto 150 di margine sul russo Daniil Medvedev, che lo scorso anno a Madrid si fermò agli ottavi e per questo perderà solo 90 punti.

RANKING ATP UFFICIALE 22 APRILE

1 Novak Djokovic 9990

2 Jannik Sinner 8660

3 Carlos Alcaraz 8145

4 Daniil Medvedev 7085

RANKING ATP LIVE 23 APRILE

Tra parentesi la differenza con il ranking ufficiale (sono i punti di Madrid 2023 da scartare)

1 Novak Djokovic 9990 (0, assente a Madrid 2023) (Assente anche a Madrid 2024)

2 Jannik Sinner 8660 (0, assente a Madrid 2023)

3 Carlos Alcaraz 7145 (-1000, vittoria Madrid 2023)

4 Daniil Medvedev 6995 (-90, ottavi Madrid 2023)