Sinner nettamente primo nella classifica ATP Race: distacchi ampi nella corsa alle Finals di Torino

Siamo al 1° aprile e Jannik Sinner è praticamente già certo di partecipare alle prossime ATP Finals di Torino. Un inizio di stagione travolgente quello del giocatore altoatesino, che ha già messo in bacheca tre titoli tra l’Australian Open, Rotterdam e Miami ed è ampiamente il numero 1 della classifica del 2024.

Secondo infatti quanto dice la race, Sinner ha 3900 punti, ben 1350 in più di Daniil Medvedev che occupa la seconda posizione a 2550 e più di 2000 in più di Alexander Zverev che è terzo a 1835, mentre Alcaraz è quarto a 1700. Per non parlare della differenza con Novak Djokovic di quasi 3000 punti (3900 contro 910). Una superiorità pazzesca in questi primi tre mesi.

Ricordiamo che la race è una classifica annuale che si allinea al ranking dopo il torneo di Parigi-Bercy: quindi le proiezioni indicano che Sinner è piuttosto vicino al raggiungimento del numero 1 del mondo, visti i tanti punti che dovranno difendere Djokovic che è davanti a lui in classifica e Alcaraz che gli è appena dietro.

Di seguito la classifica ATP race aggiornata a oggi, lunedì 1° aprile:

CLASSIFICA ATP RACE

1. Jannik Sinner 3900

2. Daniil Medvedev 2550

3. Alexander Zverev 1835

4. Carlos Alcaraz 1700

5. Alex de Minaur 1495

6. Grigor Dimitrov 1465

7. Andrey Rublev 1060

8. Sebastian Baez 1060

9. Casper Ruud 1025

10. Ugo Humbert 1025

12. Novak Djokovic 910

16. Holger Rune 775