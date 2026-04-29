ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 29 aprile, ordine di gioco, streaming

La giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, prevede l’inizio dei quarti di finale di singolare e la fine degli ottavi di doppio nell’ATP Masters 1000 di Madrid, mentre si completeranno i quarti sia in singolare che in doppio nel WTA 1000: in tutto saranno undici i match previsti. L’unico azzurro ancora in corsa in singolare è Jannik Sinner.

Il numero 1 del seeding e del mondo, infatti, affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, che ha ricevuto una wild card per il main draw: il match sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.00 con Pliskova-Potapova, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00.

Le sfide di mercoledì 29 aprile dell’ATP Masters 1000 di Madrid saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per tutti i match di singolare, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Sinner-Jodar.

CALENDARIO ATP MADRID 2026 OGGI

Mercoledì 29 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle ore 13:00

Karolina Pliskova (Cechia)-Anastasia Potapova (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 16:00

Jannik Sinner (Italia)-Rafael Jodar (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 20:00

Marta Kostyuk (Ucraina)-Linda Noskova (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 21:30

Arthur Fils (Francia)-Jiri Lehecka (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle ore 13:00

Luciano Darderi/Stefanos Tsitsipas (Italia/Grecia)-Guido Andreozzi/Manuel Guinard (Argentina/Francia)

A seguire

Pablo Llamas Ruiz/Benjamin Winter Lopez (Spagna)-Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Francia)

Non prima delle 16:00

Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia)-Ellen Perez/Demi Schuurs (Australia/Paesi Bassi)

A seguire

Su-Wei Hsieh/Sofia Kenin (Cina Taipei/Stati Uniti)-Aleksandra Krunic/Kristina Mladenovic (Serbia/Francia)

Stadium 3

Dalle ore 13:00

Tallon Griekspoor/Brandon Nakashima (Paesi Bassi/Stati Uniti)-Luke Johnson/Jan Zielinski (Gran Bretagna/Polonia)

A seguire

Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina)-Francisco Cabral/Joe Salisbury (Portogallo/Gran Bretagna)

A seguire

Christian Harrison/Neal Skupski (Stati Uniti/Gran Bretagna)-André Goransson/Evan King (Svezia/Stati Uniti)

PROGRAMMA ATP MADRID 2026 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) per tutti i match di singolare.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport per Sinner-Jodar.