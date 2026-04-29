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ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 29 aprile, ordine di gioco, streaming
La giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, prevede l’inizio dei quarti di finale di singolare e la fine degli ottavi di doppio nell’ATP Masters 1000 di Madrid, mentre si completeranno i quarti sia in singolare che in doppio nel WTA 1000: in tutto saranno undici i match previsti. L’unico azzurro ancora in corsa in singolare è Jannik Sinner.
Il numero 1 del seeding e del mondo, infatti, affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, che ha ricevuto una wild card per il main draw: il match sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.00 con Pliskova-Potapova, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00.
Le sfide di mercoledì 29 aprile dell’ATP Masters 1000 di Madrid saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per tutti i match di singolare, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Sinner-Jodar.
CALENDARIO ATP MADRID 2026 OGGI
Mercoledì 29 aprile
Manolo Santana Stadium
Dalle ore 13:00
Karolina Pliskova (Cechia)-Anastasia Potapova (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Non prima delle 16:00
Jannik Sinner (Italia)-Rafael Jodar (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Non prima delle 20:00
Marta Kostyuk (Ucraina)-Linda Noskova (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Non prima delle 21:30
Arthur Fils (Francia)-Jiri Lehecka (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Arantxa Sanchez Stadium
Dalle ore 13:00
Luciano Darderi/Stefanos Tsitsipas (Italia/Grecia)-Guido Andreozzi/Manuel Guinard (Argentina/Francia)
A seguire
Pablo Llamas Ruiz/Benjamin Winter Lopez (Spagna)-Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Francia)
Non prima delle 16:00
Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia)-Ellen Perez/Demi Schuurs (Australia/Paesi Bassi)
A seguire
Su-Wei Hsieh/Sofia Kenin (Cina Taipei/Stati Uniti)-Aleksandra Krunic/Kristina Mladenovic (Serbia/Francia)
Stadium 3
Dalle ore 13:00
Tallon Griekspoor/Brandon Nakashima (Paesi Bassi/Stati Uniti)-Luke Johnson/Jan Zielinski (Gran Bretagna/Polonia)
A seguire
Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina)-Francisco Cabral/Joe Salisbury (Portogallo/Gran Bretagna)
A seguire
Christian Harrison/Neal Skupski (Stati Uniti/Gran Bretagna)-André Goransson/Evan King (Svezia/Stati Uniti)
PROGRAMMA ATP MADRID 2026 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) per tutti i match di singolare.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport per Sinner-Jodar.