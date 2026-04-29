ATP Madrid 2026: Sinner affronta l’esame Jodar per la semifinale. Sfida serale Fils-Lehecka

Il mercoledì della seconda settimana del torneo di Madrid propone i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile. Prolungare la propria straordinaria serie di imbattibilità, battere il nuovo astro nascente del circuito e staccare così il pass per la semifinale. Jannik Sinner nell’incontro di chiusura della sessione pomeridiana affronta l’emergente spagnolo Rafael Jodar.

Nel match di ieri contro il britannico Cameron Norrie il numero 1 del mondo, che ha eguagliato il suo miglior risultato nella capitale spagnola, si è imposto senza forzare l’andatura e ha esibito il cinismo dei grandi quando ha dovuto giocare i punti importanti del confronto. Inevitabile, contro un rivale in clamorosa fiducia che sarà sostenuto anche dal pubblico amico, spostare ulteriormente in avanti l’asticella del rendimento.

Il giovane giocatore iberico ha superato brillantemente le insidie nascoste nell’ottavo con Vit Kopriva grazie alla maturità dimostrata nel momento clou di una combattuta prima frazione ed è poi uscito prepotentemente alla distanza travolgendo l’avversario nella seconda. Jodar viaggia sulle ali dell’entusiasmo e anche solo una prestazione convincente al cospetto del giocatore italiano rappresenterebbe uno step di crescita ulteriore per un talento dal futuro garantito.

Nella sessione serale il francese Arthur Fils, reduce dalla vittoria del titolo a Barcellona e in serie positiva, vuole continuare la sua prepotente risalita. Per riuscire nel suo intento, il tennista transalpino chiede strada ad un cliente decisamente ostico, Jiri Lehecka, testa di serie numero 11. Il ceco, negli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, ha esibito la sua miglior versione grazie ad una prestazione nella quale ha abbinato la solidità al servizio con la profondità dei suoi dirompenti colpi da fondo.

I due giocatori, al primo confronto diretto sulla terra battuta, si affrontano per la terza volta nei primi quattro mesi del 2026 con il bilancio di un successo per parte e l’ultimo incrocio dominato dal ceco nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Ulteriore testimonianza dell’equilibrio tra i due è il 2-2 dei confronti diretti.

Il tabellone di singolare femminile propone i quarti di finale della parte bassa e, al di là del risultato che maturerà nei due incontri, la certezza è quella di avere un outsider in finale. In apertura di giornata Karolina Pliskova, ex numero 1 del mondo che nel suo cammino ha estromesso Maria Sakkari ed Elise Mertens, sfida l’austriaca Anastasia Potapova, autrice della più grande sorpresa del torneo con l’eliminazione di Elena Rybakina negli ottavi. L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 26 e recente vincitrice del torneo di Rouen, affronta la ceca Linda Noskova, testa di serie numero tredici che nel turno precedente ha superato Coco Gauff al tie-break decisivo.