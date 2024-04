Pallanuoto, Serie A1 2024: risultati e classifiche della sesta giornata. Bene l’AN Brescia

Solamente tre i match in scena oggi per quanto riguarda la sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile per i round scudetto e retrocessione. Nella pool che vale la caccia al successo finale in acqua l’AN Brescia che batte il Telimar 11-8 e blinda la terza piazza in classifica. Successi esterni invece per Catania e Posillipo che si avvicinano sempre più alla salvezza.

Andiamo a scoprire tutti i risultati e le graduatorie aggiornate.

Round Scudetto

6^ giornata

Mercoledì 3 aprile

CC Ortigia-RN Savona 9-8

Venerdì 5 aprile

Pallanuoto Trieste-Pro Recco 7-13

Sabato 6 aprile

AN Brescia-Telimar 11-8

Classifica: Pro Recco 54, RN Savona 46, AN Brescia 40, CC Ortigia 1928 36, Telimar 28, Pallanuoto Trieste 24, De Akker Team 17