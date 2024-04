Pallanuoto, la Pro Recco passa ai tiri di rigore in casa del Novi Beograd nel big match di Champions League

Vittoria ai rigori per la Pro Recco nel terzo turno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i liguri passano in casa dei serbi del Novi Beograd per 14-15 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. I campioni d’Italia e d’Europa restano così da soli al comando del Girone A con 8 punti, uno in più della compagine serba.

Nel primo quarto Condemi porta in vantaggio la Pro Recco, ma Jaksic pareggia e si va al primo intervallo sull’1-1. Nella seconda frazione i liguri spaccano il match con un parziale di 5-0. I padroni di casa trovano il gol su rigore a 19″ dalla sirena, ma Kakaris sigla il 2-7 con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo la Pro Recco tocca il massimo vantaggio sul 2-8, ma i serbi accorciano dapprima sul 4-8 e poi sul 5-9, con cui si arriva alla terza pausa. Nell’ultimo quarto i serbi si portano a -2 sul 7-9, ma Cannella su rigore firma il +3. Il Novi Beograd colma il gap ed i tempi regolamentari si chiudono sul 10-10.

Ai tiri di rigore ci sono otto gol consecutivi, poi nell’ultima serie Del Lungo para su Vucinic e Di Fulvio buca De Michelis griffando il definitivo 14-15. La Pro Recco conquista 2 punti, il Novi Beograd 1: liguri in testa da soli, ma per il primato nel girone sarà decisivo lo scontro diretto del 15 maggio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Quarti di finale – 3a giornata

Gruppo A

Novi Beograd (Serbia)-Pro Recco 14-15 dtr (10-10)

Jadran Split (Croazia)-CN Marseille (Francia) 12-14

Classifica

Pro Recco 8, Novi Beograd (Serbia) 7, CN Marseille (Francia) 3, Jadran Split (Croazia) 0.

Gruppo B

Barceloneta (Spagna)-Ferencvaros (Ungheria) domani 19.30

AN Brescia-Olympiacos (Grecia) domani 20.00

Classifica

Ferencvaros (Ungheria) 6, Olympiacos (Grecia) 3, Barceloneta (Spagna) 3, AN Brescia 0.