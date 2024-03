Pallanuoto, l’Ortigia vince il derby in casa del Telimar e vede le semifinali Scudetto. Il Savona passa anche a Trieste in Serie A1

Nella quinta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, in attesa del posticipo tra AN Brescia e De Akker Team, rinviata al 17 aprile, si registrano le due vittorie esterne di Ortigia e Savona, rispettivamente in casa di Telimar e Trieste. Quando tutte le squadre devono giocare due incontri, i siracusani sono ad un passo dal quarto posto, volando a +5 sui palermitani: tutte le posizioni appaiono ormai congelate in vista della fase finale del campionato.

Dopo la cocente eliminazione in Euro Cup, arriva in campionato la reazione dell’Ortigia, che nel derby siciliano in casa del Telimar, scontro diretto di importanza capitale per l’accesso alle semifinali scudetto, vince per 6-10. Match deciso nei parziali centrali, quando gli aretusei costruiscono il +3 che condanna i palermitani, anche grazie alle parate di Tempesti, che nella seconda metà della sfida neutralizza due rigori, ipnotizzando dai 5 metri prima Occhione e poi Hooper ed indirizzando definitivamente la partita verso i siracusani.

Nell’altro incontro di giornata il Savona, già certo di essere irraggiungibile per tutte le inseguitrici, si lascia ancora aperta l’opportunità di poter ambire al primo posto: i liguri passano in casa del Trieste per 7-10, con una gara in cui il margine tra le due compagini viene costruito nei primi tre tempi, anche grazie alla grande difesa mostrata dalla Rari Nantes in inferiorità numerica, tanto che la statistica in attacco con l’uomo in più dei giuliani a fine match recita 3/15, contro il 7/12 ottenuto dagli ospiti.

TABELLINI

TELIMAR-CC ORTIGIA 1928 6-10

TELIMAR: E. Jurisic, E. Marini, A. Vitale, E. Fabiano, A. Giorgetti 2, J. Hooper, A. Giliberti 2, M. Metodiev, F. Lo Cascio, D. Occhione 1, R. Lo Dico, Q. Woodhead 1, R. Girasole Nunez, A. Barone. All. Baldineti.

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 2, L. Giribaldi, G. La Rosa, S. Di Luciano 1, L. Cupido, A. Bitadze, A. Carnesecchi 2, A. Condemi 1, Y. Inaba 1, F. Ferrero 3, C. Napolitano, G. Calabresi. All. Piccardo.

Arbitri: Brasiliano e Piano.

Note – Parziali: 1-1, 1-3, 3-4, 1-2. Uscito per limite di falli Cupido (O) nel terzo tempo. Tempesti (O) para un rigore ad Occhione (T) nel terzo tempo e ad Hooper (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 2/6 e C.C. Ortigia 1928 3/7.

PN TRIESTE-RN SAVONA 7-10

PN TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio, I. Buljubasic 1, M. Vrlic, G. Valentino 2, M. Dasic 1, M. Mezzarobba, A. Razzi, L. Marziali, G. Bini 1, A. Mladossich 2, E. Caruso, R. Liprandi. All. Bettini.

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev, P. Figlioli 1, V. Rizzo 2, T. Cora, L. Bruni 2, E. Campopiano 1, M. Guidi 1, B. Durdic 2, B. Erdelyi 1, N. Da Rold, M. Bragantini. All. Angelini.

Arbitri: Calabrò e Schiavo.

Note – Parziali: 1-2, 2-3, 2-3, 2-2. Usciti per limite di falli Guidi (S) nel terzo tempo, Campopiano (S) e Cora (S) nel quarto tempo. Espulsi Vrlic e Figlioli nel primo tempo per gioco scorretto. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 3/15 e R.N. Savona 7/12.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

ROUND SCUDETTO

RISULTATI

5^ Giornata – sabato 30 marzo 2024

15:00 TELIMAR – C.C. ORTIGIA 1928 6-10

16:00 PALLANUOTO TRIESTE – R.N. SAVONA 7-10

5^ Giornata – mercoledì 17 aprile 2024

20:30 AN BRESCIA – DE AKKER TEAM Brescia – Centro Natatorio Mompiano

Riposa: PRO RECCO N E PN

Classifica

1 PRO RECCO N E PN 51

2 R.N. SAVONA 46

3 AN BRESCIA 37

4 C.C. ORTIGIA 1928 33

5 TELIMAR 28

6 PALLANUOTO TRIESTE 24

7 DE AKKER TEAM 17