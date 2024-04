Pallanuoto, la Coppa Italia è del Brescia! Pro Recco battuta ai rigori

L’AN Brescia vince ai tiri di rigore la finale della Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto: nell’ultimo atto della Final Eight andata in scena alla Piscina “M. Paganuzzi” di Genova, i lombardi superano i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco per 16-15 ai tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentare si erano chiusi sul 10-10.

Per i bresciani si tratta del secondo titolo dopo quello del 2012, mentre i liguri cedono il trofeo dopo 10 vittorie consecutive tra il 2013 ed il 2023 (nel 2020 lo stop per il Covid), e sedici affermazioni nelle ultime 17 edizioni (alle precedenti vanno aggiunte quelle dal 2006 al 2011).

Anche la finale per il 3° posto si è risolta ai tiri di rigore, con il Savona che ha superato l’Ortigia per 9-8 dopo il 6-6 dei 32 minuti regolamentari. Nella sfida per il 5° posto i padroni di casa del Quinto hanno regolato il Posillipo per 11-9, infine nel match per il 7° posto il Trieste ha piegato il Salerno per 13-12.

TABELLINI

FINALE 1° POSTO

AN BRESCIA-PRO RECCO 16-15 dtr (10-10)

AN BRESCIA: Tesanovic, Del Basso 1, Dolce, F. Faraglia 3, Lazic, Gianazza 1, Renzuto Iodice, Guerrato, Alesiani 2, Balzarini 2, Irving 1, Gitto, Massenza Milani. All. Bovo.

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Cannella 3, Younger 1, Fondelli 2, Presciutti 1, Echenique, Condemi, Kakaris, Iocchi Gratta, Hallock, Negri, Rossi. All. Sukno.

Arbitri: Colombo e Schiavo.

Note – Parziali: 3-3, 3-2, 2-2, 2-3. Tempi regolari terminati 10-10. Sequenza dei rigori: Irving (B) gol, Fondelli (R) gol, Faraglia gol, Zalanki gol, Dolce gol, Younger gol, Balzarini gol, Condemi gol, Del Basso gol, Di Fulvio gol, Irving gol, Fondelli parato da Tesanovic. Espulso per gioco violento Gitto (B) a 2’02” del primo tempo. Uscito per limite di falli Guerrato (B) a 1’44” del quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 8/10 e Pro Recco 6/13 + 3 rigori. Zalanki (R) fallisce un rigore (palo) a 2’02” del primo tempo. Negri (R) subentra a Del Lungo nel quarto tempo. Espulso Pastorino (team manager Pro Recco) a 4’45” del terzo tempo. Ammonito Bovo (tecnico AN Brescia) a 3’27” del quarto tempo. Spettatori: 1000 circa.

FINALE 3° POSTO

CC ORTIGIA 1928-RN SAVONA 8-9 dtr (6-6)

CC ORTIGIA: Tempesti, F. Cassia, Giribaldi, La Rosa, Di Luciano, Cupido, Bitadze 1, Carnesecchi 2, Inaba 2, Ferrero 1, Napolitano. All. Piccardo.

RN SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Figlioli 1, Vavic, Rizzo 1, Cora, Bruni 1, Campopiano, Guidi, Djurdjic 1, Erderlyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Angelini.

Arbitri: Petronilli e Severo.

Note – Parziali: 0-2, 1-2, 3-1, 2-1. Superiorità numeriche: CC Ortigia 3/11, RN Savona 1/7. Espulso con sostituzione Figlioli (S) a 4’44” nel quarto tempo. Uscito per limite di falli Giribaldi (O) a 5’30 del quarto tempo. I tempi regolamentari terminano 6-6. Rigori (2-3): Cassia (O) gol, Campopiano (S) gol, Inaba traversa, Rocchi gol, Carnesecchi parato, Erdelyi gol, Ferrero gol, Rizzo parato, Cupido parato. Spettatori 400 circa. Ortigia con 11 giocatori a referto.

FINALE 5° POSTO

CN POSILLIPO-IREN GENOVA QUINTO 9-11

CN POSILLIPO: Izzo, Somma, Angelone, Rocchino 2, Mattiello 1, Aiello, Tubic, Cuccovillo 2, Briganti, Radojevic 1 (rig.), Picca, Saccoia 2, Spinelli, Serino 1. All. Porzio.

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, Gambacciani 1, Di Somma 1, Villa, Molina Rios 1, Ravina 2, Fracas 1, Nora 1, Figari 2, Panerai 1 (rig.), Ferrando, J. Gambacciani 1, Spoli, Massa. All. Bittarello.

Arbitri: D. Bianco e Carmignani

Note – Parziali: 4-2, 4-3, 1-2, 0-4. Superiorità numeriche: CN Posillipo 4/12 + un rigore, Quinto 4/12 + un rigore. Usciti per limite di falli Massa (Q) a 3’40 del terzo tempo, Aiello (P) a 3’45 nel quarto tempo. Spettatori 400 circa.

FINALE 7° POSTO

CHECK-UP RN SALERNO-PN TRIESTE 12-13

CHECK-UP RN SALERNO: De Pascale, Luongo, Fortunato 1, Sanges, Parrilli, Gallozzi, Vrbnjak, Gallo 4, D. Presciutti, Bertoli 1, Goreta 6, Pica, Vassallo, Barela. All. C. Presciutti.

PN TRIESTE: Oliva, Podgornik 2, Petronio 1, Buljubasic 2, Vrlic 2, Valentino, Dasic 1, Mezzarobba, Razzi, Marziali 2, Bini 1, Mladossich 2, Caruso, Liprandi. All. Bettini.

Arbitri: Calabrò e Nicolos.

Note – Parziali: 3-4, 2-4, 4-3, 3-2. Uscito per limite di falli Vrlic (T) al 7′ del quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 8/11, Trieste 8/10 + un rigore tirato fuori da Mladossich a 2’10 del primo tempo, sullo 0-1.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2023-2024 PALLANUOTO

Finali – Domenica 14 aprile 2024

Finale 7°/8° posto 09:45 CHECK-UP R.N. SALERNO – PALLANUOTO TRIESTE 12-13 (3-4, 2-4, 4-3, 3-2)

Finale 5°/6° posto 11:45 C.N. POSILLIPO – IREN GENOVA QUINTO 9-11 (4-2, 4-3, 1-2, 0-4)

Finale 3°/4° posto 13:45 C.C. ORTIGIA 1928 – R.N. SAVONA 8-9 dtr (6-6) (0-2, 1-2, 3-1, 2-1; 2-3)

Finale 1°/2° posto 15:45 AN BRESCIA – PRO RECCO N e PN 16-15 dtr (10-10) (3-3, 3-2, 2-2, 2-3; 6-5)

Albo d’oro

1970 CC Napoli

1971-1973 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977-1984 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994-1997 non disputata

1998 Pescara

1999-2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

2006-2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013-2019 Pro Recco

2020 non disputata

2021-2023 Pro Recco

2024 AN Brescia