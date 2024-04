Pallanuoto femminile, finale tutta italiana in Euro Cup: Trieste e Padova vittoriose in semifinale!

La Final Four di Trieste porta in dote un ultimo atto tutto italiano nell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile: Plebiscito Padova e Pallanuoto Trieste vincono in semifinale rispettivamente per 15-10 sulle magiare del Vasutas e per 10-8 sulle neerlandesi del De Zaan e si scontreranno domani pomeriggio nella finalissima che assegnerà il titolo della seconda competizione continentale per squadre di club.

La Pallanuoto Trieste ribalta e vince un match che pareva perso ad otto minuti dalla conclusione: le neerlandesi erano avanti 5-8 dopo tre quarti di gara, ma in meno di 5′ le giuliane piazzano il parziale monstre di 5-0 ribaltando il match e conquistando la finale. Top scorer del match Gragnolati con 5 reti (2 rigori), ma è fondamentale anche la doppietta di Vukovic negli ultimi minuti.

La Plebiscito Padova vive invece una semifinale più tranquilla contro le magiare: le venete chiudono col minimo vantaggio il primo quarto sul 3-2, poi spaccano la partita con una seconda frazione devastante, che porta lo score sul 7-3 di metà gara. Le patavine controllano il match nella seconda parte, fino al netto 15-10 con cui si conclude la contesa. Protagonista assoluta Schaap, autrice di 8 gol (2 su rigore).

FINAL FOUR EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2023-2024

Semifinali

13 aprile ore 17:30 Trieste (Italia) Semifinale 2 PALLANUOTO TRIESTE – ZV DE ZAAN 10-8

13 aprile ore 19:30 Trieste (Italia) Semifinale 1 PLEBISCITO PADOVA – BVSC-ZUGLO 15-10

Finali

14 aprile ore 15:30 Trieste (Italia) Finale 3° posto BVSC-ZUGLO – ZV DE ZAAN

14 aprile ore 17:30 Trieste (Italia) Finale 1° posto PLEBISCITO PADOVA – PALLANUOTO TRIESTE