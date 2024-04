Pallanuoto femminile, scontro diretto Brizz-Cosenza nella zona calda della Serie A1. Impegni agevoli per Orizzonte e Rapallo

La terzultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile è divisa in due per gli impegni di Padova e Trieste nella Final Four di Euro Cup: i match di patavine e giuliane, rispettivamente con SIS Roma e Bogliasco, sono rinviati a mercoledì 17 aprile.

Si giocheranno regolarmente domani, invece, i restanti tre incontri: scontro diretto tra Brizz Nuoto e Cosenza nella zona calda della classifica, mentre ci sarà il testa-coda tra l’Ekipe Orizzonte e Locatelli Genova, sulla carta tutto a favore delle etnee, infine il Rapallo può rilanciarsi in zona play-off grazie all’impegno di Monza contro il Como.

PROGRAMMA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

REGULAR SEASON – GIRONE DI RITORNO

7^ Giornata – sabato 13 aprile 2024

14:30 L’EKIPE ORIZZONTE – U.S. L. LOCATELLI GENOVA Catania – Piscina Comunale di Nesima

16:00 BRIZZ NUOTO – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

17:00 COMO NUOTO RECOARO – RAPALLO PALLANUOTO Monza – Centro Natatorio “Pia Grande”

7^ Giornata – mercoledì 17 aprile 2024

14:30 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – PALLANUOTO TRIESTE Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

19:00 S.I.S. ROMA – C.S. PLEBISCITO PD RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa Diretta RAI Sport

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 42

C.S. PLEBISCITO PD 39

S.I.S. ROMA 33

PALLANUOTO TRIESTE 33

RAPALLO PALLANUOTO 30

NETAFIM BOGLIASCO 1951 14

BRIZZ NUOTO 12

COSENZA PALLANUOTO 8

COMO NUOTO RECOARO 6

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 5