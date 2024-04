Pallanuoto: la SIS Roma si aggiudica la Coppa Italia, battuto il Plebiscito Padova 6-5

Torna a vincere, a due anni di distanza, la Coppa Italia di pallanuoto femminile la SIS Roma. Davanti ad un pubblico festante ovviamente tutto o quasi per le ragazze di casa al al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, le capitoline battono per 6-5 il Plebiscito Padova in una finale dall’altissima tensione.

Terzo trionfo dopo quelli del 2020 e 2022 per la squadra di coach Capanna che ha sfruttato una Centanni in versione super (tre reti per lei). Fondamentale anche l’apporto del portiere della Nazionale Caterina Banchelli nei momenti decisivi del match (un rigore parato e diverse superiorità numeriche neutralizzate per l’estremo difensore azzurro).

Le parole di Capanna: “Rivolgo i complimenti alle nostre avversarie perché hanno sempre un’identità precisa malgrado il ringiovanimento della rosa. Noi abbiamo dimostrato compattezza e forza pur non partendo da favoriti alla vigilia della final six. Abbiamo disputato tre partite toste in tre giorni e meritato il successo seppur in finale non abbiamo giocato la nostra migliore pallanuoto. Faccio i complimenti alle ragazze e alla società che investe tanto ogni anno; questo titolo ci ripaga del lavoro svolto in una stagione iniziata con tanti interrogativi e che si sta rivelando sorprendente”.

SIS ROMA-CS PLEBISCITO PADOVA 6-5

SIS ROMA: Banchelli, Misiti, Galardi, Gual Rovirosa 1, Ranalli 2, Papi, Picozzi, Di Claudio, Nardini, Centanni 3, Cocchiere, Carosi, Sesena, Aprea. All. Capanna

CS PLEBISCITO PADOVA: Teani, Bacelle 1, Cassarà, Schapp 3, Queirolo, Casson, Millo 1, Yaacobi, Al Masri, Meggiato, Sgrò, Grigolon, Pozzani, Bozzolan. All. Posterivo

Arbitri: Ferrari e Guarracino

Note

Parziali: 1-2 2-0 1-2 2-1 Spettatori 400 circa. Meggiato e Yaacobi (P) uscite per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 4/12 + 2 rigori, Padova 2/8 + 2 rigori. Millo (P) fallisce un rigore parato da Banchelli (R) nel secondo tempo.