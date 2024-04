Orario Darderi-Navone oggi in tv, ATP Bucarest 2024: programma, canale, streaming

Dopo il Masters 1000 di Montecarlo, prosegue la stagione sulla terra battuta: questa settimana ci saranno in giro per l’Europa ben tre tornei tra Barcellona, Monaco di Baviera e Bucarest. Proprio a Bucarest, in Romania, ci saranno diversi italiani presenti per l’ATP 250 tra cui Luciano Darderi, uno dei più in forma sul rosso: l’italo-argentino affronterà Mariano Navone.

Darderi che viene dall’ottima semifinale di Houston che ha aperto al meglio questo segmento di stagione: il giocatore nostrano si è inchinato solo a un’ottima versione di Frances Tiafoe. Non bisogna però dimenticare che l’azzurro in Sudamerica si è lanciato proprio sul mattone tritato, vincendo il torneo di Cordoba.

Di fronte c’è la testa di serie numero 5, l’argentino Mariano Navone, un altro che si è costruito la sua classifica prevalentemente sulla terra rossa, giocando diversi Challenger in Sudamerica nell’appendice della scorsa stagione e cominciando bene in questa, raggiungendo la finale nell’ATP 500 di Rio de Janeiro e la semifinale a Marrakech, cedendo solo a Matteo Berrettini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Navone, primo turno dell’ATP 250 di Bucarest. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-NAVONE OGGI

Lunedì 15 aprile

Secondo match dalle ore 10.00 sul Campo Centrale: Luciano Darderi vs Mariano Navone [5]

In precedenza, a partire dalle 10.00 giocheranno Luca Nardi vs Thiago Seyboth Wild.

PROGRAMMA DARDERI-NAVONE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.