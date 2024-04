Nuoto, Sara Curtis stabilisce il record del mondo juniores nei 50 dorso in vasca corta a Riccione

Nella terza e conclusiva giornata dei Criteria Nazionali Giovanili del 2024 riservati al settore femminile, lo Stadio del Nuoto di Riccione è stato teatro della grande prestazione di Sara Curtis. La 17enne nostrana, qualificatasi alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 50 stile libero, ha dato seguito alle sue brillanti prestazioni.

La ragazza di Savigliano – tesserata per CS Roero, allenata da Thomas Maggiora e argento agli Europei di Otopeni con la 4×50 sl mista e con la 4×50 stile libero, aveva già fatto vedere nei giorni precedenti prestazioni eccellenti in vasca corta e oggi ha fatto suonare le trombe per il riscontro nella prova dei 50 dorso.

“Affronto questo Criteria in pieno carico ma anche con la voglia di non sfigurare, perché sarà il mio ultimo“, aveva dichiarato la nuotatrice alla vigilia. Ebbene, il cronometro è stato tutt’altro che disprezzabile, dal momento che Curtis ha ottenuto il nuovo primato italiano di 26.08 a livello assoluto (26.18 il precedente di Silvia Scalia), che vale anche il nuovo record del mondo juniores della distanza.

Una buona notizia in vista di quel che sarà sul conto di quest’atleta, di cui si parla un gran bene, già realtà del nuoto internazionale nonostante la giovane età.