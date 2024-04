Nuoto artistico, Minisini escluso dai convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024: “Accetto la decisione”

Dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione olimpica per Parigi 2024 in occasione dei Mondiali di Doha, la Nazionale italiana di nuoto artistico si appresta ad affrontare l’ultima fase della preparazione in vista della rassegna a cinque cerchi. Patrizia Giallombardo, direttore tecnico azzurro, ha selezionato 18 atleti per i prossimi raduni: in nove proseguiranno a Roma i training per le Olimpiadi, gli altri nove si alleneranno a Savona in vista degli Europei di giugno a Belgrado.

Nella capitale saranno impegnate dal 5 al 15 aprile Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, e Francesca Zunino, mentre per il collegiale in Liguria dal 7 al 20 aprile sono stati convocati Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Giorgio Minisini (fino al 27 aprile), Marta Murru, Carmen Rocchino e Sophie Tabbiani.

Spicca dunque l’esclusione dal roster olimpico di Minisini, spiegata così al sito federale dal DT Giallombardo: “La seconda parte della stagione entra nel vivo. Abbiamo selezionato due gruppi di atleti che affronteranno percorsi diversi: uno destinato alle Olimpiadi di Parigi e un altro che si affaccia al prossimo quadriennio olimpico passando anche per i campionati europei di Belgrado. Di questo secondo gruppo di lavoro farà parte anche il campione Giorgio Minisini, esempio di inclusività e determinazione, che con le sue prestazioni ha promosso l’ingresso degli uomini in un ambiente che era esclusivamente femminile“.

“Purtroppo il CIO non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico e il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico di squadra. Ciò comporta scelte difficili. Sarà necessario avere a disposizione atleti al top della condizione, che eseguano le tre routine con coefficienti ancora più alti rispetto al recente passato, evitando penalizzazioni (basemark) determinanti ai fini del punteggio e della classifica. Minisini è un eccellente specialista di singolo e doppio misto. La sua stagione proseguirà con gli Europei di Belgrado e l’obiettivo di allungare la striscia di successi che l’ha reso un esempio per il movimento internazionale“, prosegue Giallombardo.

“Accetto la decisione. Comprendo le motivazioni che inducono il direttore tecnico Giallombardo a compiere questa scelta. Continuerò a lavorare per migliorare. Resto a disposizione della nazionale. Il prossimo obiettivo è confermarmi ai Campionati Europei, vincere e alimentare i sogni miei e degli altri nuotatori artistici“, la risposta di Minisini.