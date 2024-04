Novak Djokovic ancora da record: è il numero 1 più anziano della storia del ranking ATP

Un altro record di Roger Federer viene ufficialmente infranto da Novak Djokovic. Il serbo, infatti, raggiunge quota 36 anni e 321 giorni da leader in classifica del tennis, cioè 24 ore in più di quelle che lo svizzero aveva all’atto dell’ultima occasione in cui si era issato al numero 1 del mondo. Il conteggio, naturalmente, si intende effettuato a partire dal 1973, anno di nascita della graduatoria computerizzata.

In altre parole, Djokovic è ora il giocatore più anziano a detenere la testa del ranking ATP, che si è preso per la prima volta nel 2011, all’indomani del suo primo trionfo a Wimbledon. Da allora di anni ne sono passati 13, e in questi ha passato 420 settimane (con la prossima) da primo.

Un primato che, al momento, detiene con 1015 punti di vantaggio su Jannik Sinner. Quella attuale è la sua decima striscia di settimane al numero 1. La più ampia si è verificata tra il 7 luglio 2014 e il 6 novembre 2016, con 122 settimane consecutive in vetta.

Djokovic, che ha inoltre chiuso 8 volte l’anno come primo giocatore del mondo, è vicino anche al primato di settimane nei primi 2: 580 (Rafael Nadal è a 596). Sono a portata di mano anche i primati di top 3 e top 4 (attualmente appartenenti a Federer con 750 e 804 settimane; Djokovic è a 735 e 767). Al momento un po’ più complicata l’operazione per top 5 e top 10: più facile la prima, con l’elvetico a 859 e il serbo a 788, mentre per la seconda i dati sono di 968 e 833.