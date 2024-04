Tennis, il ranking ATP degli italiani prima di Montecarlo: Berrettini sherpa, Sinner tallona Djokovic, 9 in top-100

Sta per iniziare il Masters 1000 di Montecarlo, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa durante la stagione in corso. Dopo gli appuntamenti sul cemento di Indian Wells e Miami, si alza il sipario sul mattone tritato e si ripartirà dal Principato tra il 7 e il 14 aprile. Quale è la situazione di classifica degli italiani prima dell’evento in Costa Azzurra? Diamo uno sguardo al ranking ATP degli azzurri.

Jannik Sinner si è goduto una settimana di riposo dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami e resta in seconda posizione con 8.710 punti, alle spalle del serbo Novak Djokovic (9.725) e davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (8.645). Lorenzo Musetti ha perso agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril contro il portoghese Nuno Borges, ma resta in 24ma piazza con 1.590 punti.

Settimana di riposo per Matteo Arnaldi, che è scivolato indietro di tre posizioni e ripartirà così dalla 38ma piazza con 1.121 punti. Lorenzo Sonego ha invece perso il derby contro Berrettini ai quarti di finale di Marrakech, ma è risalito di quattro piazze ed è 57mo con 915 punti (diventerebbe numero 58 se lo spagnolo Pedro Martinez alzasse al cielo il trofeo a Estoril).

Luciano Darderi si è spinto fino al penultimo atto dell’ATP 250 di Houston, fermandosi soltanto contro il padrone di casa Frances Tiafoe. L’italiano ha comunque guadagnato otto posizione ed è 64mo con 875 punti, appena alle spalle di Flavio Cobolli (63mo con 880 punti, ha perso agli ottavi di Marrakech e nelle qualificazioni di Montecarlo): entrambi non giocheranno a Montecarlo.

Luca Nardi, reduce dal sigillo al Challenger di Napoli, si appresta a giocare il secondo turno delle qualificazioni a Montecarlo e spera di accedere al tabellone principale. Il 20enne pesarese ha perso una posizione ed è 76mo con 748 punti. Fabio Fognini si è invece spinto fino ai quarti a Marrakech, ha guadagnato 8 posizioni ed è 92mo con 642 punti: il ligure non giocherà nel Principato.

La vera scalata porta però la firma di un sontuoso Matteo Berrettini. Il romano si appresta a giocare la finale a Marrakech ed è già diventato numero 95 (635 punti), scalando ben 40 posizioni rispetto a inizio settimana. Non è ancora finita per il finalista di Wimbledon 2021, che in caso di vittoria su Carballes Baena volerebbe all’84mo posto con 720 punti, scavalcando Fabio Fognini. Ci sono dunque nove italiani in top-100!

RANKING ATP DEGLI ITALIANI PRIMA DI MONTECARLO

2. Jannik Sinner 8.710

24. Lorenzo Musetti 1.590

38. Matteo Arnaldi 1.121

57. Lorenzo Sonego 915 (58mo se Pedro Martinez vince a Estoril)

63. Flavio Cobolli 880

64. Luciano Darderi 875

76. Luca Nardi 748

92. Fabio Fognini 642 (può subire il sorpasso da parte di Berrettini e Tirante, in caso di rispettive vittorie tra Marrakech e Città del Messico)

95. Matteo Berrettini 635 (84mo con 720 punti se vince a Marrakech; 96mo se perde e Thiago Agustin Tirante vince il Challenger di Città del Messico)