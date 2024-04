Musetti-Borges oggi in tv, ATP Estoril 2024: programma, orario, streaming

Dopo lo slittamento del programma dovuto alla pioggia, è arrivato finalmente il momento di Lorenzo Musetti nell’ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo: negli ottavi di finale in programma tutti oggi scenderà in campo anche l’azzurro, numero 3 del tabellone, che affronterà il padrone di casa lusitano Nuno Borges.

L’incontro del tennista italiano sarà il secondo sull’Estadio Millennium, il campo principale: prima di Musetti giocheranno, a partire dalle 13.00 italiane, il qualificato britannico Jan Choinski ed il polacco Hubert Hurkacz, numero 2 del seeding. Non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il portoghese.

La diretta tv del torneo ATP 250 dell’Estoril 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP ESTORIL 2024

Giovedì 4 aprile – Estadio Millennium

Dalle ore 13.00 italiane

Jan Choinski (Gran Bretagna, Q) – Hubert Hurkacz (Polonia, 2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 3) – Nuno Borges (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ESTORIL 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.