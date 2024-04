LIVE Musetti-Borges, ATP Estoril 2024 in DIRETTA: il lusitano ha battuto di recente Berrettini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo turno dell’ATP 250 di Estoril (Portogallo) tra Lorenzo Musetti ed il portoghese Nuno Borges. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente del match che troverà ai quarti uno tra il francese Arthur Fils ed il cileno Christian Garis.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver usufruito di un bye che gli ha permesso di scendere in campo direttamente dal secondo turno. Il talentuoso azzurro sta cercando l’acuto in una complicata stagione dopo aver archiviato con ben pochi sussulti la finestra sul cemento outdoor. Miglior risultato del 2024 restano i quarti di finale conquistati ad Adelaide, ma la sua amata terra rossa potrà essere utile ad invertire la tendenza.

Dal canto suo Borges, ventisettenne di Maia, arriva al torneo di casa da numero 62 ATP dopo essersi ben comportato nei primi tre mesi di questo 2024. Ottavi di finale agli Australian Open, quarti a Los Cabos, e vittoria nel prestigioso Challenger di Phoenix, torneo nel quale ha superato in finale il rientrante Matteo Berrettini. Dal gioco fluido ed equilibrato, fa della regolarità dei colpi un suo marchio di fabbrica.

La sfida di secondo turno dell'ATP 250 di Estoril tra Lorenzo Musetti ed il portoghese Nuno Borges sarà la seconda sul'Estadio Millenium a partire dalle 13.00 dopo Choinski-Hurkacz.