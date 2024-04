WTA Bogotá 2024: risultati 3 aprile. Irina Bara sfiderà Sara Errani ai quarti, Bucsa-Rakhimova confronto tra teste di serie

Si è completato il primo turno e sono iniziati gli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Bogotá, in Colombia, che si gioca in altura: l’Italia esulta per l’approdo ai quarti di finale della Copa Colsanitas Zurich 2024 di tennis di Sara Errani, che tornerà in campo venerdì contro la romena Irina Bara.

Nei primi quattro incontri degli ottavi di finale, infatti, l’azzurra Sara Errani piega la numero 3 del seeding, la spagnola Sara Sorribes Tormo, con lo score di 6-2 4-6 6-4 ed ai quarti, come detto, affronterà la romena Irina Bara, vittoriosa in rimonta contro la brasiliana Laura Pigossi col punteggio di 3-6 7-6 (3) 6-4.

Nell’altro quarto di finale già definito, invece, la spagnola Cristina Bucsa, testa di serie numero 4, che regola la tedesca Jule Niemeier per 6-4 6-1, sfiderà la russa Kamilla Rakhimova, numero 8 del tabellone, che supera la messicana Renata Zarazua per 7-6 (4) 6-7 (5) 6-3.

Completato, infine, l’ultimo match del primo turno: la britannica Francesca Jones, in vantaggio sulla wild card colombiana Yuliana Monroy per 6-1 3-1 prima delle definitiva sospensione per pioggia giunta ieri, completa rapidamente il proprio compito e chiude sul 6-1 6-2.

WTA 250 BOGOTA’ – RISULTATI 3 APRILE

Primo turno

Francesca Jones (Gran Bretagna) b. Yuliana Monroy (Colombia, WC) 6-1 6-2

Ottavi di finale

Cristina Bucsa (Spagna, 4) b. Jule Niemeier (Germania) 6-4 6-1

Kamilla Rakhimova (Russia, 8) b. Renata Zarazua (Messico) 7-6 (4) 6-7 (5) 6-3

Irina Bara (Romania) b. Laura Pigossi (Brasile) 3-6 7-6 (3) 6-4

Sara Errani (Italia) b. Sara Sorribes Tormo (Spagna, 3) 6-2 4-6 6-4