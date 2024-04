MotoGP, Pedro Acosta: “Partenza disastrosa, ma è stato difficile cambiare moto dopo il warm-up”

Una domenica complicata per Pedro Acosta. Il “Rookie meraviglia” si è infatti dovuto accontentare solo della decima piazza in occasione del GP della Spagna, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2024 di MotoGP, rendendosi artefice di una giornata molto dura, viziata da una davvero bruttissima caduta in occasione del warm-up che lo ha costretto a cambiare la moto in corsa, facendo i conti anche con dei dolori alla mandibola e alla mano.

Proprio questo argomento è stato uno dei temi principali affrontati dall’iberico nel post-gara: “Non è stato il massimo questa mattina, abbiamo distrutto la moto e siamo dovuti salire in sella ad un’altra – ha detto il pilota ai microfoni di Sky Sport Italia – Non credo che questo abbia comunque condizionato il risultato di oggi. È stata un’occasione per imparare e per capire come fare meglio“.

Acosta ha quindi proseguito: “Cosa ha frenato la gara? La partenza, perché non è stato facile guidare una moto mai toccata per tutto il weekend. La partenza è stata davvero disastrosa, ma abbiamo salvato il risultato terminando in top 10. Andrà meglio la prossima volta“.

In ultimo, il nativo di Mazarròn ha parlato della sua posizione nella classifica piloti, dove occupa il quarto posto con 69 punti, dimostrando come sempre la sua attitudine da Campione: “Penso che tutto stia nei dettagli. Sono i dettagli che fanno un grande risultato. Cerco di dare il 110% al mio team. Loro lavorano il 150%, fare il 110% per me deve essere il minimo. Oggi ho fatto una stupidaggine da rookie, non ce lo possiamo permettere“.