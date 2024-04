MotoGP, Bagnaia e Marquez commentano il corpo a corpo: “Avevo paura che…” – VIDEO

Una gara spettacolare, epica e palpitante a Jerez de la Frontera nel Gran Premio di Spagna. Francesco Bagnaia e Marc Marquez hanno dato vita a un duello che entra dritto nel gotha e nella storia del motociclismo. Un confronto tra due grandi del motorsport che hanno dato il meglio di loro con correttezza e sportività, dando spettacolo in una battaglia splendida in cui non si sono risparmiati un secondo.

Una lotta che si è accesa a cinque giri dalla fine, quando Marquez è passato all’interno, ma Bagnaia ha incrociato appoggiandosi alla carena della Ducati dello spagnolo. I due, prima di salire sul podio, hanno commentato il corpo a corpo a cui hanno dato vita di fronte alle immagini.

“Lì ho alzato il gas perché avevo paura che mi incrociassi – ha detto Marquez nel retropodio. Io ho dovuto tenere giù altrimenti si fa il patatrac – ha risposto Bagnaia”. Un testa a testa splendido, testimoniato dalle reazioni coinvolte dei due piloti nel rivedere le immagini di ciò che hanno realizzato.

VIDEO – BAGNAIA E MARQUEZ COMMENTANO IL CORPO A CORPO

