MotoGP, Marc Marquez: “Difficile fare il giro secco in questa pista. Puntiamo alla seconda fila”

Un venerdì positivo per Marc Marquez. Il centauro in forza al Team Gresini Ducati ha centrato infatti la terza posizione nelle pre-qualifiche del GP delle Americhe, quarta tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP.

Il pilota precisamente ha racimolato un ritardo di +0″409 rispetto al fulmine Jorge Martin, vincitore della sessione con il cronometro di 2’01″297. Malgrado il risultato però il “Re del COTA” si è sfilato dalla lista dei possibili vincitori, considerandosi inferiore ad almeno tre-quattro piloti.

“Giornata interessante; sono contento della reazione perché abbiamo iniziato la giornata con qualche problema – ha sostenuto Marquez intercettato dai microfoni di Sky Sport – Mi sentivo meglio a Portimao, ma oggi pomeriggio abbiamo reagito bene e mi sono trovato più a mio agio”.

Marquez ha poi parlato della giornata di domani: “Gli altri? Possono essere vicini così come lontani; è molto difficile fare il giro secco in questa pista perché ci sono tante staccate ed è quindi facile commettere errori. Al momento ci sono tre o quattro piloti più forti: l’obiettivo è puntare alla seconda fila e fare una bella gara. Martin, Vinales, Pecco e Bastianini sono per esempio più avanti di noi“.