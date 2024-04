MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Americhe 2024: Francesco Bagnaia quarto dietro a tre spagnoli

Il Motomondiale 2024 ha visto scattare oggi, venerdì 12 aprile, il fine settimana del GP delle Americhe, con le pre-qualifiche che si sono disputate sul Circuit Of The Americas, ad Austin, in Texas (Stati Uniti), valide per la terza tappa del calendario di MotoGP.

Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della classe regina, con la sessione come al solito della durata di 60′. Davanti a tutti tre spagnoli, con Jorge Martin primo in 2’01″297, Maverick Viñales secondo a 0″076, e Marc Marquez terzo a 0″409.

Si registra la quarta piazza per l’azzurro Francesco Bagnaia, staccato di 0″411, mentre si piazzano dal settimo al decimo posto Franco Morbidelli a 0″706, Enea Bastianini a 0″747, Fabio Di Giannantonio a 0″847, e Marco Bezzecchi a 0″961. Luca Marini è 21° a 2″124.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP AMERICHE 2024 MOTOGP

1. Martin J. Prima Pramac Racing 2:01.397 14

2. Vinales M. Aprilia Racing +0.076 13

3. Marquez M. Gresini Racing MotoGP +0.409 11

4. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.411 11

5. Acosta P. Red Bull GASGAS Tech3 +0.569 12

6. Espargarò A. Aprilia Racing +0.627 11

7. Morbidelli F. Prima Pramac Racing +0.706 12

8. Bastianini E. Ducati Lenovo Team +0.747 11

9. Di Giannantonio F. Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.847 11

10. Bezzecchi M. Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.961 14

11. Oliveira M. Trackhouse Racing MotoGP +1.069 11

12. Fernandez R. Trackhouse Racing MotoGP +1.079 12

13. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +1.096 14

14. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing +1.154 12

15. Fernandez A. Red Bull GASGAS Tech3 +1.156 12

16. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +1.405 11

17. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +1.442 13

18. Rins A. Monster Energy Yamaha +1.478 11

19. Zarco J. LCR Honda +1.617 13

20. Mir J. Repsol Honda +2.047 11

21. Marini L. Repsol Honda +2.124 13

22. Nakagami T. LCR Honda +2.587 13