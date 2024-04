Milano-Perugia oggi in tv, orario Superlega volley 2024: programma gara-2, canale, streaming

Oggi mercoledì 3 aprile (ore 20.30) si gioca Milano-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne vince tre), i Block Devils sono in vantaggio per 1-0 dopo essersi imposti nell’incontro di apertura e vogliono espugnare l’Allianz Cloud in modo da avvicinarsi all’atto conclusivo. La compagine meneghina cercherà il colpaccio di fronte al proprio pubblico per pareggiare i conti.

La corazzata umbra partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare gli arrembanti ospiti. Perugia sarà guidata dal palleggiatore Simone Giannelli, pronto a sfruttare al meglio gli attaccanti Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Oleg Plotnytskyi e Wilfredo Leon, oltre ai centrali Roberto Russo e Flavio Resende. Milano punterà sulla verve offensiva di Ferre Reggers, Yuki Ishikawa e Matey Kaziyski sotto la regia di Paolo Porro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Perugia, gara-2 delle semifinali scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e potrà essere seguita in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-PERUGIA VOLLEY OGGI

Mercoledì 3 aprile

Ore 20.30 Semifinale scudetto, gara-2: Allianz Milano vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MILANO-PERUGIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.