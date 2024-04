Luca Nardi lascia l’Academy di Galimberti e torna a Pesaro dal suo primo allenatore

Si interrompe dopo soli quattro mesi la collaborazione tra Luca Nardi e la Galimberti Tennis Academy. Da due giorni a questa parte infatti il giocatore marchigiano non si allena più al Queen’s Club di Cattolica e ha deciso di tornare a Pesaro con il suo primo allenatore Francesco Sani. In questo periodo, sotto la guida di coach Giorgio Galimberti, il pesarese classe 2003 ha vinto il Challenger di Napoli e ha raggiunto il 3° turno nel Masters 1000 di Indian Wells eliminando il numero 1 al mondo Novak Djokovic.

“Luca Nardi ha espresso il desiderio di tornare ad allenarsi con il suo primo allenatore Francesco Sani al Circolo Baratoff di Pesaro e noi come Academy gli auguriamo le migliori fortune. Quando è arrivato al Queen’s Nardi era n.118 della classifica mondiale, abbiamo lavorato intensamente in questi mesi, nemmeno troppo fortunati visto l’infortunio alla caviglia che ha condizionato la prima parte di questo lavoro”, spiega il tecnico nazionale Galimberti.

“Ciononostante sono arrivati risultati importanti, ad iniziare dalla vittoria contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic, che hanno proiettato Luca al best ranking in carriera al n.75 ATP, abbattendo così il muro dei primi 100 del mondo che era il suo obiettivo sin dal 2023 ed ora raggiunto. Non possiamo che ritenerci soddisfatti del lavoro svolto insieme”, aggiunge il direttore dell’Academy di Cattolica.