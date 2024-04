Lotta, Preolimpico impietoso per l’Italia: azzurre tutte eliminate al primo turno

Dopo una prima giornata oltremodo negativa nella greco-romana, l’Italia non si sblocca a Baku e vede interrompersi subito il cammino di tutte le atlete impegnate nel day-2 del Preolimpico Europeo di lotta, evento continentale di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Anche il settore femminile resta dunque a bocca asciutta e si giocherà tutto tra un mese al Preolimpico globale di Istanbul.

Purtroppo le nostre sei portacolori convocate in Azerbaigian sono uscite di scena al primo turno, perdendo dunque la possibilità di raggiungere le semifinali e disputare il match decisivo per ottenere il pass a cinque cerchi. In alcuni casi il sorteggio è stato davvero molto sfortunato, ma in generale il divario è ancora ampio rispetto all’elite globale della disciplina.

Nei 50 kg Emanuela Liuzzi (bronzo continentale 2023) ha ceduto il passo alla tedesca Anastasia Blayvas per 4-1, mentre nei 53 kg Maria Ferone è stata travolta per manifesta superiorità (sullo score di 11-0) dalla russa Natalia Malysheva. Niente da fare nei 57 kg anche per la giovane emergente Aurora Russo, sconfitta 5-0 dalla russa Olga Khoroshavtseva, mentre nei 62 kg Elena Esposito ha perso con la polacca Aleksandra Wolczynska (per schienata).

Out al debutto nei 68 kg anche Dalma Caneva per 3-1 contro l’ungherese Noemi Szabados, mentre Enrica Rinaldi ha ceduto nei 76 kg alla magiara Bernadett Nagy per manifesta superiorità sul 10-0. Domani, nell’ultima giornata di gara, la selezione tricolore andrà a caccia dell’impresa con cinque rappresentanti nella lotta libera al maschile.