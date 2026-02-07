Lotta
Lotta, Enrica Rinaldi esce subito di scena nelle Ranking Series di Zagabria
Si chiudono senza sussulti per l’Italia le Ranking Series di Zagabria, in Croazia, in scena all’Arena Zagreb, già sede dei Campionati del Mondo: l’ultima azzurra a salire sulle materassine, Enrica Rinaldi, impegnata nella categoria di peso olimpica dei -76 kg, esce nei quarti di finale.
Dato l’esiguo numero di iscritte, il cammino dell’italiana inizia direttamente nei quarti di finale, nei quali incrocia l’indiana Priya Priya, che domina l’incontro sin dalle prime battute e finisce per imporsi per superiorità tecnica.
Il punteggio finale recita 10-0 e l’incontro viene interrotto dopo appena 1’48”, con l’azzurra che non riesce ad arrivare alla pausa di 30″ tra le due riprese. Il cammino dell’indiana si ferma poi in semifinale, e così per Enrica Rinaldi svanisce la possibilità di disputare la finale per il terzo posto.