Lotta, Preolimpico Europeo Baku 2024: assegnati i 12 pass nella greco-romana. Tutti i qualificati, Italia a bocca asciutta

Si è conclusa a Baku, in Azerbaigian, la prima giornata del torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta: assegnati 2 pass non nominali per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie di peso della greco-romana. Italia a secco, con gli azzurri eliminati tutti nelle prime fasi delle qualificazioni.

Nei -60 kg ottengono la carta olimpica la Moldavia, grazie a Victor Ciobanu, e la Turchia, con Enes Basar, mentre nei -67 kg centrano il pass i padroni di casa a Parigi 2024 della Francia, con Mamadassa Sylla, e l’Ucraina, grazie a Parviz Nasibov, infine nei -77 kg si qualificano ancora la Turchia, grazie a Burhan Akbudak, e la Finlandia, con Jonni Kunnari Sarkkinen.

Nei -87 kg vanno alle Olimpiadi la Serbia, per merito di Aleksandr Andreevitch Komarov, ed uno degli Atleti Individuali Neutrali, Milad Valerikovitch Alirzaev, mentre nei -97 kg staccano il pass la Lituania, con Mindaugas Venckaitis, e la Georgia, grazie a Roberti Kobliashvili, infine nei -130 kg centrano la carta olimpica la Germania, con Jello Krahmer, ed ancora uno degli Atleti Individuali Neutrali, Sergei Semenov.

PASS OLIMPICI GRECO-ROMANA

-60 kg

MOLDAVIA (Victor Ciobanu)

TURCHIA (Enes Basar)

-67 kg

FRANCIA (Mamadassa Sylla)

UCRAINA (Parviz Nasibov)

-77 kg

TURCHIA (Burhan Akbudak)

FINLANDIA (Jonni Kunnari Sarkkinen)

-87 kg

SERBIA (Aleksandr Andreevitch Komarov)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Milad Valerikovitch Alirzaev)

-97 kg

LITUANIA (Mindaugas Venckaitis)

GEORGIA (Roberti Kobliashvili)

-130 kg

GERMANIA (Jello Krahmer)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Sergei Semenov)