Cosa è successo a Sinner contro Tsitsipas: problema fisico, arriva il fisioterapista

Più di due ore di partita ieri, più di due ore anche oggi. Due match estenuanti per Jannik Sinner tra quarti di finale e semifinali nel Masters 1000 di Montecarlo sulla terra rossa.

L’azzurro, dopo aver perso il primo set per 6-4, ha rimesso in piedi al meglio la partita contro il greco Stefanos Tsitsipas, conquistando il secondo parziale brillantemente e trovandosi in vantaggio di un break anche nel terzo, lanciato verso la conquista della partita.

Proprio in uno dei momenti decisivi, sul 3-2 40-0, uno scambio durissimo ha messo a dura prova il fisico dell’altoatesino che ha patito un leggero dolore alla gamba. A fatica è riuscito a confermare il break sul 40-30 con un dritto semivincente, ma, nel game successivo, ha lasciato andar via il turno di servizio del greco continuando a lamentare dolore e chiedendo l’intervento del fisioterapista al cambio di campo.

Tre minuti di medical timeout, massaggio al ginocchio destro da parte del fisioterapista e antidolorifico prima di rientrare in campo per andare a caccia della finale.

Sinner had the trainer out. Didn’t do much in the last game and seems like somethings up with his knee. Back on now. Let’s see how it goes. #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/pYECFUtt9j

— Ground Pass (@GroundPasspod) April 13, 2024