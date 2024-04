Perché Sinner è stato danneggiato contro Tsitsipas: clamorosa svista arbitrale

Il giudice di sedia ha commesso un errore gravissimo nel corso della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La francese Aurélie Torte, una delle figure professionali più accreditate nel suo ruolo in campo internazionale, ha infatti giudicato valido un servizio del greco, ma la palla era finita ampiamente al di fuori del settore designato.

Una svista clamorosa in un momento topico dell’incontro: quinto game del terzo set, con il tennista italiano in vantaggio per 3-1 e A-40, dunque con la possibilità di operare il secondo break della frazione e di indirizzare definitivamente l’incontro. Tsitsipas aveva commesso fallo sulla prima di servizio e ha servito lungo la seconda, Sinner non si è fermato, il gioco è proseguito e l’ellenico ha ottenuto il punto. Quell’errore avrebbe sancito il doppio fallo dell’avversario e Sinner avrebbe acquisito il punto che gli avrebbe permesso di issarsi sul 4-1.

Va detto che la colpa non è soltanto di Torte, che tra l’altro aveva arbitrato anche la finale degli ultimi Australian Open vinti dal nostro portacolori, ma anche del giudice di linea. Una svista clamorosa che ha portato a una timida protesta di Jannik Sinner, comportatosi da signore anche in questa occasione, senza inveire particolarmente. Precisiamo che l’immagine della palla out viene mostrato in televisione, ma non al Court Ranieri III dove i due atleti si stanno fronteggiati.

Non è arrivato il doppio break (4-1) e la partita è rimasta aperta. Sinner si è portato sul 4-3, quando è sopraggiunto un problema fisico che lo ha costretto a richiedere un trattamento medico, durante il quale comunque l’azzurro è parso sorridente e non particolarmente preoccupato, ridendo con lo specialista che ha trattato gli arti inferiori. Al ritorno in campo Tsitsipas ha messo a segno due punti consecutivi e poi Sinner gli ha concesso due break-point, prontamente annullati. Il greco è poi riuscito a strappare il servizio e si è ripartiti da 4-4. I problemi fisici hanno poi fatto la differenza, Sinner ha faticato terribilmente e ha perso la sfida per 6-4.

SVISTA ARBITRALE SINNER-TSITSIPAS