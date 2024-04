LIVE Sinner/Sonego-Gille/Vliegen, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: antipasto con il torneo di doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno di doppio del Masters 1000 di Monte Carlo di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, opposti a Sander Gille e Joran Vliegen.

Mancano circa 4 mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024! La coppia azzurra prova a mettersi in gioco sulla superficie più vicina a quella del Roland Garros, dove si svolgeranno i tornei di tennis a Cinque Cerchi. Di fronte, una coppia titolata che aspira a qualificarsi per l’Evento, i belgi Gille/Vliegen. Al momento sono i numeri 24 della race, la classifica che considera solamente i risultati dell’anno solare 2024, in totale vantano 7 titoli ATP vinti insieme.

Non va assolutamente dimenticato che, il piemontese, non ha la certezza di prendere parte alla spedizione azzurra parigina. Dovrà infatti figurare all’interno dei primi 56 giocatori del mondo entro la deadline dell’ITF (10 giugno), ovvero la settimana dopo il Roland Garros “atto primo” (il 2° Slam della stagione). Sonego che ha perso al turno decisivo delle qualificazioni in 3 set da Roberto Bautista Agut nella giornata di ieri, dopo aver sconfitto Goffin al 1° turno del tabellone cadetto. Al momento, purtroppo, non sarebbe qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del 1° turno di doppio tra Sinner/Sonego e Gille/Vliegen. Partita che avrà luogo come 4° incontro sul campo 2 dalle 11:00 dopo Moutet-Popyrin; Nys/Zielinski-Koolhof/Mektic e Munar-Safiullin. Vi aspettiamo!