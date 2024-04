ATP Montecarlo 2024: avanti Fils, Tsitsipas e Dimitrov, fuori gli italiani

Si è concluso il lunedì del Masters 1000 di Montecarlo, il terzo dell’anno nonché primo sulla terra rossa, parte iniziale di una stagione destinata a smuovere più che mai parecchie passioni. Dalle parti del Principato si sono giocati numerosissimi primi turni, in attesa di una giornata, quella di domani, che è fortemente minacciata dalla pioggia.

L’Italia non riesce propriamente a festeggiare, viste le sconfitte di Luca Nardi prima e di Matteo Arnaldi poi, rispettivamente contro un buon Felix Auger-Aliassime (e per il canadese ora ci sarà Carlos Alcaraz) e l’indiano Sumit Nagal, che entra nella storia da primo giocatore del suo Paese a passare un turno in un 1000 sul mattone tritato.

Chi festeggia è il contingente francese, con due vittorie e una sconfitta. I due successi appartengono ad Arthur Fils, che va avanti senza derby, ma con fiducia dopo aver battuto il tedesco Yannick Hanfmann (al posto di Adrian Mannarino), e a Ugo Humbert, che ci mette un set prima di prendere le misure all’argentino Federico Coria. Esce di scena, da rimontato, Corentin Moutet contro l’australiano Alexei Popyrin.

Nessuna reale sorpresa, se si eccettua (parzialmente, visti gli ottavi al Roland Garros di un anno fa) l’austriaco Sebastian Ofner in grado di superare il britannico Daniel Evans, nel resto dei match. Debutto per Stefanos Tsitsipas, con il greco che sta in campo meno del previsto in virtù del ritiro del serbo Laslo Djere, e per il bulgaro Grigor Dimitrov, che deve faticare solo un set contro l’unico reale padrone di casa presente, Valentin Vacherot.

RISULTATI MASTERS 1000 MONTECARLO 2024 OGGI

Safiullin-Munar (ESP) 7-5 6-1

Fils (FRA)-Hanfmann (GER) [LL] 6-0 6-2

Popyrin (AUS)-Moutet (FRA) [Q] 3-6 7-5 6-2

Auger-Aliassime (CAN)-Nardi (ITA) [Q] 6-2 6-3

Humbert (FRA) [14]-Coria (ARG) [Q] 4-6 6-1 6-2

Tabilo (CHI)-O’Connell (AUS) [Q] 6-3 6-4

Ofner (AUT)-Evans (GBR) 6-1 6-4

Tsitsipas (GRE) [12]-Djere (SRB) 6-3 3-2 rit.

Khachanov [15]-Norrie (GBR) 7-5 7-6(3)

F. Cerundolo (ARG)-Altmaier (GER) [LL] 6-2 7-6(3)

Nagal (IND) [Q]-Arnaldi (ITA) 5-7 6-2 6-4

Dimitrov (BUL) [9]-Vacherot (MON) [WC] 7-5 6-2