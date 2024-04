LIVE Arnaldi-Nagal, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: attenzione all’indiano che ha eliminato Cobolli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Arnaldi e l’indiano Sumit Nagal. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente del match che incrocerà al secondo turno il danese Holger Rune.

Arnaldi, ventitreenne sanremese, si presenta al primo Masters 1000 su terra rossa della stagione dopo aver rinunciato alla parentesi sul mattone tritato sudamericano ed essersi concentrato sull’esperienza sul cemento outdoor. Matteo ha raggiunto i quarti di finale a Brisbane e gli ottavi a Miami come migliori risultati ed ora è pronto a tuffarsi sulla superficie che lo ha lanciato a suon di ottimi risultati nella top 50 del ranking ATP.

Dal canto suo Nagal, ventisettenne di New Dehli, arriva a Montecarlo nel momento migliore della carriera. Passato alle cronache per la sua incredibile storia fatta di difficoltà economiche e tenacia nel perseguire il suo sogno tennistico, l’indiano ha superato il tabellone di qualificazione piegando prima Flavio Cobolli poi l’argentino Diaz Acosta. Regolarista, limita al minimo gli errori e trova nella terra rossa una superficie amica.

La sfida di primo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Arnaldi e l’indiano Sumit Nagal sarà il secondo incontro sul Campo dei Principi a partire dalle 11.00 dopo Evans-Ofner. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!