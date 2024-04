Sinner/Sonego si arrendono al super tiebreak in un dispendioso match di doppio a Montecarlo

Si chiude subito l’avventura di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio del Masters1000 di Montecarlo. Dopo quasi due ore sono i belgi Sander Gille e Joran Vliegen ad imporsi con il punteggio di 6-7 7-5 10-7: dopo un set e mezzo in cui i due azzurri hanno fatto vedere ottime cose, hanno subito il ritorno della coppia più esperta.

Quaranta minuti di partita che scorrono via che è un piacere. Sia i due azzurri che i due belgi lasciano le briciole al proprio servizio, basti pensare che sono soltanto dieci i punti vinti in risposta. Si va dunque al tiebreak, dove ogni minimo errore può essere fatale: il doppio fallo di Gille lancia il duo azzurro, che si prende un altro punto sulla battuta avversaria e chiude la prima frazione.

E la seconda invece svolta dopo davvero poco. Tre game abbastanza agevoli, poi è nel quarto che arrivano le prime possibilità dell’intera partita in favore dei due azzurri. La prima palla break viene cancellata con una prima sostanziosa, sul deciding point è Sinner a prendersi la responsabilità, trasformandola nel break e nel conseguente 4-1. Quando sembra finita, Vliegen e Gille cambiano attitudine, crescendo con il proprio gioco e strappando per due volte il servizio a Sonego, con i due azzurri che vanno troppo dietro in risposta.

Il tiebreak è la continuazione della seconda parte del secondo set almeno per i primi 10 scambi: la coppia belga è diventata padrona del campo e chiama più spesso a rete Sinner, togliendolo dalla zona di comfort. Jannik e Lorenzo recuperano un minibreak, ma l’altoatesino si fa passare da un’altra risposta aggressiva. Ora è 8-5, ma un gran passante del numero 2 al mondo e una steccata di Gille rimettono gli azzurri in carreggiata. Vliegen va sul corpo di Sonego per due match point, poi arriva il doppio fallo di Sinner a chiudere la contesa.

Alla fine Jannik e Lorenzo concedono qualcosina di più al servizio: 40/55 con la prima contro il 42/51 degli avversari, mentre è identica la resa con la seconda, 13/23. Tanto basta per concedere il doppio delle palle break, 4 a 2 in totale.