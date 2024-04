LIVE Nardi-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: un nobile decaduto sulla strada verso Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Masters 1000 di Monte Carlo tra Luca Nardi e Felix Auger Aliassime.

Qualificatosi per la seconda edizione consecutiva nel torneo del Principato di Monaco, l’azzurro prova a centrare l’obiettivo top 70! Per farlo, deve innanzitutto difendere i punti del 2° turno del 2023, quando si arrese 6-0, 6-0 a Lorenzo Musetti. Dopodiché, la sua strada si incrocerebbe con un altro big del tennis moderno, Carlos Alcaraz. Inutile nasconderlo, Nardi ha svoltato in questo 2024. Non solo per la vittoria su Djokovic, ma per una qualità e quantità di risultati che sembra finalmente ricalcare le potenzialita del “braccio d’oro” pesarese.

Da battere, c’è un ex protagonista assoluto del tennis mondiale, il canadese Felix Auger Aliassime. Dopo essersi qualificato per le ATP Finals del 2022, l’allievo di Toni Nadal ha smarrito completamente quel tennis fatto di pressione tramite servizio e dritto, che lo aveva portato fino alla 6ª posizione mondiale. Al momento numero 36 della classifica ATP, non ha nella terra battuta la sua superficie di gioco preferita. Sembrerà una bestialità, ma l’azzurro parte alla pari, se non favorito. Nardi ha dimostrato di sapersi esaltare sui grandi palcoscenici, anche se non è mai riuscito a qualificarsi per uno Slam.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno tra Luca Nardi e Felix Auger Aliassime, che prenderà il via alle 11:00 sul Campo Rainier III.