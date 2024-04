Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner per la vittoria contro Sonego? Montepremi per il terzo turno a Madrid

Jannik Sinner ha dominato in lungo e in largo il derby contro Lorenzo Sonego, valido come secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto in due rapidissimi set contro il piemontese, incapace di reggere l’onda d’urto del grande amico con cui gioca anche in doppio (insieme sono stati risolutori in Coppa Davis). Il vincitore degli ultimi Australian Open ha chiuso i conti con il punteggio di 6-0, 6-3 e si è così meritato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola.

Tutto estremamente facile per il 22enne, che ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson. L’azzurro guadagna anche 50 punti preziosi in ottica ranking ATP e continua la caccia al numero 1 del mondo attualmente nelle mani del serbo Nova Djokovic. Prova convincente da parte del numero 2 del ranking ATP, che era al rientro dopo la semifinale persa a Montecarlo anche a causa di una grossa svista arbitrale.

Si tratta di un risultato importante dal punto di vista agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Lorenzo Sonego e qualificandosi al terzo turno del Masters 1000 di Madrid? Parliamo di un montepremi pari a 51.665 dollari statunitensi (circa 48.300 euro).

E se facesse ancora più strada nel torneo? L’ingresso agli ottavi di finale viene pagato 88.440 dollari, l’ammissione ai quarti di finale assicura 161.995 dollari, l’approdo in semifinale sarà accompagnato da 284.590 dollari, il finalista perdente si consolerà con 512.260 dollari, il vincitore di Madrid farà festa con 963.225 dollari.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CONTRO SONEGO?

51.665 dollari statunitensi circa (48.300 euro).