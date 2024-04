LIVE Sinner-Rune, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: voglia di rivincita dopo la scorsa edizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell’ATP di Montecarlo 2024 tra Jannik Sinner e Holger Rune. Si tratterà senza ombra di dubbio del match di cartello della giornata tra il n.2 e il n.7 del mondo, nonché tra due dei tre grandi protagonisti annunciati del presente e del futuro prossimo (il terzo è chiaramente Carlos Alcaraz).

L’italiano ha superato i primi due turni in totale scioltezza, rimanendo in campo meno di due ore e mezza complessive: nulla hanno potuto né l’americano Sebastian Korda né il tedesco Jan-Lennard Struff. Molto più accidentato, invece, il cammino del danese: nella giornata di ieri, tra la prosecuzione della sfida con l’indiano Sumit Nagal e la maratona contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha giocato per oltre 4 ore e mezza! Vedremo se accuserà la fatica oppure se la freschezza dei suoi 20 anni consentirà di recuperare rapidamente le forze.

I tre precedenti sono a favore di Rune: 2-1. Nella semifinale dell’ATP di Sofia 2022 si impose il danese per 5-7, 6-4, 5-2 e ritiro dell’italiano, ma il ricordo che fa più male resta quello del penultimo atto dell’edizione 2023 di Montecarlo; dopo aver dominato per 6-1 il primo parziale, il match fu interrotto per pioggia e, successivamente, Sinner lo perse per 7-5, 7-5, patendo anche i consueti atteggiamenti provocatori dell’avversario. “Ho imparato da quella partita“, ha confessato l’azzurro ieri in conferenza stampa.

La contesa avrà importanti risvolti anche in chiave ranking ATP. In caso di vittoria, Sinner sarebbe certo di conservare il 2° posto in classifica davanti ad Alcaraz; in caso di sconfitta, invece, Rune uscirebbe dalla top10 (11°), perché non riuscirebbe a difendere i punti della finale conquistata lo scorso anno.

Il quarto di finale tra Sinner e Rune dell’ATP di Montecarlo 2024 si giocherà sul Court Rainier III e andrà in scena non prima delle ore 13.00. In precedenza, alle 11.00, si svolgerà la sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Karen Khachanov. Non perdetevi neanche un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!