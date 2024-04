La sconfitta con Sinner costa cara a Rune: il danese esce dalla top10!

Holger Rune è stato sconfitto da Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il danese si è inchinato in tre set al cospetto del tennista italiano, dopo aver recuperato da 0-40 sul proprio turno di battuta in due occasioni e avere cancellato due match-point nel tie-break della seconda frazione. Al 20enne non sono bastate le consuete provocazioni e i tradizionali atteggiamenti al limite della sportività per riuscire ad avere la meglio sul fuoriclasse altoatesino, dimostratosi superiore e capace di vendicare la sconfitta in cui era incappato lo scorso anno in questo torneo.

L’eliminazione rimediata oggi pomeriggio fa sprofondare Holger Rune nel ranking ATP. Aveva incominciato la settimana da numero 7 al mondo, ma il non essere riuscito a replicare la finale di dodici mesi fa (ko contro Andrey Rublev) gli ha fatto perdere 400 punti in un colpo solo (200 incamerati per i quarti di questa edizione, contro i 600 dell’ultima volta in Costa Azzurra) ed è uscito dalla top-10 della classifica mondiale.

Holger Rune è scivolato al 12mo posto nella classifica internazionale con 3.395 punti all’attivo, alle spalle del greco Stefanos Tsitsipas (3.400, in semifinale contro Sinner), dell’australiano Alex de Minaur (3.510, ai quarti contro Novak Djokovic) e del norvegese Casper Ruud (3.575, ai quarti contro Ugo Humbert). Rune resterà davanti a Humbert anche se il transalpino dovesse alzare al cielo il trofeo a Montecarlo, perché in quel caso si fermerebbe a 3.335 punti, rimanendo in tredicesima piazza.