Perché Sinner non può diventare n.1 al mondo a Montecarlo: il distacco da Djokovic può diminuire

Jannik Sinner occupa attualmente il secondo posto nel ranking ATP con 8.750 punti grazie alla qualificazione alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Il successo ottenuto oggi pomeriggio contro il danese Holger Rune ha permesso al nostro portacolori di conservare la propria piazza nella classifica mondiale, restando davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz che aveva superato dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami firmato ormai un paio di settimane fa.

Il fuoriclasse altoatesino ha replicato il risultato ottenuto dodici mesi fa nella località monegasca, ha incamerato 400 punti (40 in più rispetto alla passata edizione, visto che nel frattempo è cambiato il sistema di assegnazione) e vanta 8.750 punti all’attivo. Jannik Sinner non potrà però superare Novak Djokovic e diventare numero 1 al termine del torneo di Montecarlo. All’inizio della prossima settimana, infatti, il 22enne potrebbe essere più vicino al 24 volte Campione Slam, ma non davanti.

Al momento il serbo comanda con 9.835 punti, mentre l’azzurro potrebbe spingersi a massimo 9.350 punti in caso di trionfo sulla terra rossa del Principato. Le ipotetiche operazioni di sorpasso sono rimandate al prosieguo della stagione sul mattone tritato, visto che dopo l’evento in Costa Azzurra l’altoatesino avrà ben poco da difendere a differenza del balcanico (su cui grava, tra le altre cose, la cambiale da 2.000 punti per il sigillo all’ultimo Roland Garros).

Jannik Sinner si isserebbe a quota 9.000 in caso di qualificazione all’atto conclusivo mentre, come già detto, volerebbe a 9.350 punti se vincesse il torneo. Novak Djokovic è al momento primo a quota 9.835 ed impegnato ai quarti di finale nel Principato contro l’australiano Alex de Minaur. Le sue proiezioni sono le seguenti: 10.035 punti in caso di accesso alla semifinale, 10.285 con la finale, 10.635 con la vittoria.

RANKING ATP JANNIK SINNER

Ranking con la semifinale a Montecarlo: secondo con 8.750 punti.

Ranking con l’eventuale finale a Montecarlo: secondo con 9.000 punti.

Ranking con l’eventuale vittoria a Montecarlo: secondo con 9.350 punti.

IL CONFRONTO CON NOVAK DJOKOVIC

Ranking con i quarti a Montecarlo: primo con 9.835 punti.

Ranking con l’eventuale semifinale a Montecarlo: primo con 10.035 punti

Ranking con l’eventuale finale a Montecarlo: primo con 10.285 punti.

Ranking con l’eventuale vittoria a Montecarlo: primo con 10.635 punti.