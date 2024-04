A che ora Sinner-Tsitsipas, semifinale ATP Montecarlo: programma, tv, streaming

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha sconfitto il danese Holger Rune in tre set estremamente combattuti e si è così meritato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato. Grazie al successo odierno il fuoriclasse altoatesino ha difeso il secondo posto nel ranking ATP e domani tornerà in campo per fronteggiare il greco Stefanos Tsitsipas. Il 22enne è riuscito ad avere la meglio contro il numero 7 del circuito, rivendicando la sconfitta rimediata lo scorso anno in semifinale in questa località.

Dopo aver vinto gli Australian Open, l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner giocherà nuovamente una semifinale a conferma della dimensione edificante in cui è entrato. Nonostante due game in risposta in cui non è riuscito a concretizzare il vantaggio di 40-0 e i due match-point non sfruttati nel tie-break del secondo set, il nostro portacolori è emerso sulla distanza dall’altro di una caratura agonistica encomiabile.

Ora l’appuntamento è per sabato 13 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.30. Il programma di giornata sul Court Ranieri III (il Campo Centrale) sarà aperto da una semifinale del torneo di doppio. Ci sono ben otto precedenti tra i due giocatori, l’ellenico ne ha vinti cinque ma l’azzurro si è imposto negli ultimi due (nel 2023, tra gli ottavi di finale a Rotterdam e la fase a gironi delle ATP Finals).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Tsitsipas, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-TSITSIPAS MASTERS 1000 MONTECARLO

Sabato 13 aprile

Seconda partita dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.30 Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si giocherà la prima semifinale di doppio. Al termine, e non prima delle ore 13.30, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.